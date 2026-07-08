/Prakasam: వైఎస్సార్ జయంతి వేళ షాకింగ్ ఘటన.. వైసీపీ కార్యాలయంలో నేతల మధ్య డిష్యుం.. డిష్యుం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Clash between ysrcp leaders on ongole: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా దివంగత నేత, మాజీ ముఖ్య మంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతిని వైసీపీ అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసి తమ అభిమాన, ప్రియతమ నేతను గుర్తుచేసుకుని ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. పెద్దాయన.. మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయావా..?.. అంటూ తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని వైసీపీ కార్యాలయంలో నేతలు, కార్యకర్తల మధ్య రచ్చ రాజుకుంది.
ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని వైసీపీ కార్యాలయంలో .. వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి జయంతి సందర్భంగా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు నివాళులర్పించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది నేతలకు, కార్యకర్తలకు మధ్య మాటమాట పెరిగింది. దీంతో అక్కడున్న కొంత మంది వైసీపీ నేతలు మహిళలు అని చూడకుండా కొంత మందిపై దాడులకు దిగారు. కార్యాలయం నుంచి మహిళలను బలవంతంగా బైటకు నెట్టయడంతో తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది.
దీనిపై అక్కడున్న కొంతమంది మహిళలపై ఇంత దురుసుగా ప్రవర్తించడం ఏంటని మండిపడ్డారు. దీంతో అక్కడ పురుషులు, మహిళలు ఒకరిపై మరోకరు చెయ్యిచేసుకున్నారు. దివంగత వైఎస్సార్ మహా నేతకు నివాళులు అర్పించే సమయంలో కార్యక్రమంలో మహిళల కాళ్లు తొక్కారని ప్రశ్నించినందుకు రచ్చ మొదలైనట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీంతో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో వైసీపీ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షురాలు పేరం ప్రసన్నపై మేరి, ఆమె భర్త శ్రీను దాడి చేసినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. తోపులాట, వాగ్వాదాలతో అక్కడి వాతావరణం ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది. ఈ క్రమంలో స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని వారిని సముదాయించడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
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