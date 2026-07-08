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Prakasam: వైఎస్సార్ జయంతి వేళ షాకింగ్ ఘటన.. వైసీపీ కార్యాలయంలో నేతల మధ్య డిష్యుం.. డిష్యుం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Ysr jayanti:వైఎస్సార్ జయంతి నేపథ్యంలో ఒంగోలులోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. వైసీపీ నేతలు కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళలను ఏకంగా నెట్టుకుంటూ బైటకు తోసేయడం తీవ్ర వివాదంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:49 PM IST
Prakasam: వైఎస్సార్ జయంతి వేళ షాకింగ్ ఘటన.. వైసీపీ కార్యాలయంలో నేతల మధ్య డిష్యుం.. డిష్యుం.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: prakasam(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Prakasam: వైఎస్సార్ జయంతి వేళ షాకింగ్ ఘటన.. వైసీపీ కార్యాలయంలో మహిళలు, పురుషుల మధ్య డిష్యుం.. డిష్యుం.. అసలేం జరిగిందంటే..?Prakasam: వైఎస్సార్ జయంతి వేళ షాకింగ్ ఘటన.. వైసీపీ కార్యాలయంలో మహిళలు, పురుషుల మధ్య డిష్యుం.. డిష్యుం.. అసలేం జరిగిందంటే..?
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