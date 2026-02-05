Chandrababu: తిరుమల పవిత్రతని తిరిగి నిలబెట్టేలా పని చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

Tirumala Sanctity: 'తిరుమల లడ్డూ అనేది ప్రజల మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయం. మా ఇంటి కుల దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి. చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటి దగ్గర నుంచి నామాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సాంప్రదాయం ప్రకారం పెరిగాం. నేను సీఎంగా ఉన్న దగ్గర నుంచి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ముందుకి వచ్చేవాడిని' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. 'ఏడు కొండలను రెండు కొండలు అని అసెంబ్లీలో అనేవారు. గత ప్రభుత్వంలో ప్రవర్తన అరాచకాలకు దారి తీశాయి. దేవాలయాలపై అనేక దాడులు జరిగాయి. 2022లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా కల్తీ జరుగుతుందని చెప్పాను.. అలాగే పోరాడా' అని వెల్లడించారు.
'కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రక్షాళన చేయాలనే ఉద్దేశంతో టీటీడీ ఈఓగా శ్యామలరావుని నియమించాం. జంతువుల కొవ్వు, పామాయిల్తో లడ్డు తయారుచేశారు. దేవుడి పవిత్రతని దెబ్బ తీశారు' అని చంద్రబాబు ఆరోపించారు. 'చరిత్రలో ఎన్నడూ ఎవరూ శ్రీవారి జోలికి వెళ్లలేదు. బ్రిటీష్ వారు కూడా తిరుమల జోలికి వెళ్లేవారు కాదు. ఇంకా సదుపాయాలు పెంచేవారు తప్ప పవిత్రతని దెబ్బ తీసేవారు కాదు' అని వివరించారు. కానీ గత ప్రభుత్వానికి (వైఎస్ జగన్) రాజ్యాంగంపై గౌరవం లేదని.. ప్రభుత్వం అంటే లెక్క లేదని విమర్శించారు.
'దేవుడిపై విశ్వాసం పవిత్రత అంటే గౌరవం లేదు. అసత్యాన్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ విషయాన్నీ వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు' అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. భగవంతుడు తమకు సంకల్పాన్నీ ఇచ్చాడని.. పవిత్రతని నిలబెట్టే దిశగా అడుగులు వేస్తామని ప్రకటించారు. 'గత ప్రభుత్వంలో (వైఎస్సార్సీపీ) తిరుమలకు రావాలంటే ఆలోచించేవారు. లడ్డు రుచి మారిందని భక్తులు ఆవేదన చెందేవారు. ఇంతటి పనులు చేసిన గత పాలకులు డైవర్ట్ చేయాలని అనేక విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు' అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
'ప్రతి ఒక్కరికి తెలియచేసి బాధ్యత మాపై ఉందని అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం. దోషులపై చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఉంటాయి' అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కొంత మందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని సీబీఐ లేఖ రాసిందని.. ఒక కమిటీ వేసి పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇస్తామని చెప్పారు. '2022లో రిపోర్ట్ వచ్చింది కానీ తొక్కి పెట్టారు. ఆ రోజు చర్యలు తీసుకుని ఉంటే తెలిసో తెలియకో జరిగిందని అనుకునేవారు. కానీ వాటిపై యాక్షన్ తీసుకోకుండా పవిత్రత దెబ్బ తీసేలా చేశారు' అని మండిపడ్డారు.
'వైఎస్ వివేకా హత్య చేసి కత్తి నాపై పెట్టారు. ఇప్పుడు కూడా ఇంతే. కల్తీ చేసి మా పై నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వెంకటేశ్వర స్వామితో పెట్టుకుంటే మంచిది కాదు' అని చంద్రబాబు హితవు పలికారు. 'కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవారు. పవిత్రమైన దేవుడిపై నమ్మకం. గత పాలకులు నమ్మకం విశ్వాసంపై దాడి చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో డిక్లరేషన్పై సంతకం పెట్టేవారు కాదు. అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తులు ఎంతో నమ్మకంతో డిక్లరేషన్ ఇచ్చేవారు. దేవుడిపై దాడి చేస్తే చూస్తూ ఊరుకునే అసమర్ధలం కాదు' అని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
