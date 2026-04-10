Deepam Scheme: దీపం లబ్ధిదారులకు సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు.. ఏమిటంటే?

CM Chandrababu Announces LPG Covert To PNG Deepam Scheme Will Apply: దీపం పథకం కింద లబ్ధిదారులకు సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు వినిపించారు. ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్జీకి మారినా కూడా దీపం పథకం అమలవుతుందని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు వెంటనే ఆదేశాలు ఇవ్వాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:39 PM IST

DA Hike Delay: ఉద్యోగుల పంతం.. నిర్మలమ్మకు లేఖ.. డీఏ పెంపుపై ఊహించని మలుపు..!!
7
DA hike
DA Hike Delay: ఉద్యోగుల పంతం.. నిర్మలమ్మకు లేఖ.. డీఏ పెంపుపై ఊహించని మలుపు..!!
Hansika Defamation Case: అన్న భార్యపై కేసు పెట్టిన హీరోయిన్ హన్సిక..కోర్టులో రూ.2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా..చివరికి జరిగింది ఇదే!
6
Actress Hansika
Hansika Defamation Case: అన్న భార్యపై కేసు పెట్టిన హీరోయిన్ హన్సిక..కోర్టులో రూ.2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా..చివరికి జరిగింది ఇదే!
Mrunal Thakur: ఆమెతో నాకు సంబంధం ఉంది.. ఆమె నా మనసును దోచింది..: మృణాల్ ఠాకూర్
6
Mrunal Thakur Tamannaah Bhatia friendship
Mrunal Thakur: ఆమెతో నాకు సంబంధం ఉంది.. ఆమె నా మనసును దోచింది..: మృణాల్ ఠాకూర్
School Summer Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ముందుగానే వేసవి సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
5
summer holidays 2026
School Summer Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ముందుగానే వేసవి సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
LPG Covert To PNG: గ్యాస్‌ సంక్షోభం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు దీపం లబ్దిదారులకు శుభవార్త ప్రకటించారు. ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్జీకి మారాలని అవగాహన కల్పించాలని.. అలా మారిన వారికి కూడా దీపం పథకం అమలవుతుందని తెలిపారు. పీఎన్జీ వినియోగంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఎల్పీజీ సరఫరా ఏర్పడిన నేపథ్యంలో పీఎన్జీ ఎంతో దోహదం చేస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.

Also Read: Birthday As Death Day: బర్త్‌డేను డెత్‌ డేగా మార్చిన పాము.. మంచంపై అమ్మతో నిద్రిస్తుంటే

రాష్ట్రంలో గ్యాస్ సరఫరాపై సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్యాస్ సరఫరా ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి ఆయిల్ కంపెనీలు పీఎన్జీ కనెక్షన్లను పెంచేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను సమీక్షించారు. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్దాల కారణంగా తలెత్తిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా సమస్యను ఎదుర్కొనేందుకు మరింత సన్నద్దతతో పనిచేయాలని  ఆయిల్ కంపెనీలకు, అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) వినియోగం పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. దీపం పథకం లబ్దిదారులకు పీఎన్జీ వినియోగంపై అవగాహన కల్పించాలని.. దీపం పథకం లబ్దిదారులు పీఎన్జీకి మారితే వారికి కూడా దీపం పథకం కింద ఇచ్చే రాయితీ సొమ్మును జమ చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దీనిపై ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నామని.. వెంటనే ఉత్తర్వులు విడుదల చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

Also Read: KCR Jeevan Reddy: 'దేవుడే పంపిండు మీతో కలిసి పని చేయమని' కేసీఆర్‌తో జీవన్‌ రెడ్డి

పీఎన్జీ కనెక్షన్ తీసుకున్నా దీపం పథకం ద్వారా కలిగే లబ్ది పొందవచ్చనే విషయం లబ్దిదారులకు అవగాహన కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు. వచ్చే 6 నెలల్లో మొత్తం 10 లక్షల పీఎన్జీ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని ఈ విషయంలో జాప్యం ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. టార్గెట్ ఎట్టిపరిస్థితుల్లో చేరుకోవాలని నిర్దేశించారు. గృహ అవసరాలకు సంబంధించి గ్యాస్ సరఫరాలో సమస్యలను అధిగమించామని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. డొమస్టిక్‌ పంపిణీకి సంబంధించి సమస్యను తగ్గించామని.. త్వరలో సాధారణ స్థితికి తీసుకువస్తామని తెలిపారు. 

Also Read: Tirumala Laddu: తిరుమలలో సరికొత్త రికార్డు.. రూ.13.95 కోట్ల లడ్డూ విక్రయాలతో రూ.567 కోట్ల ఆదాయం

శ్రీకాకుళం - కాకినాడ నేచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ పనుల్లో జాప్యంపై కూడా సీఎం చంద్రబాబు అధికారుల వివరణ కోరారు. దీనికి సంబంధించి కేంద్రం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉందని అధికారులు చెప్పడంతో వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు ఆ సమావేశంలోనే కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరికి ఫోన్ చేశారు. ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తవడంతో వెంటనే పనులు పూర్తి చేసేలా చూడాలని కోరారు. దీనికి సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి త్వరలోనే సమీక్షించి చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్ర మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

