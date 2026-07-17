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'తల్లికి వందనం'పై సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు.. ఇకపై అంగన్‌వాడీ సిబ్బందికి వర్తింపు

Thalliki Vandanam Scheme Implement To Anganwadi Workers And Helpers: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం మరో తీప కబురు అందించింది. తల్లికి వందనం పథకాన్ని మరికొందరికి విస్తరిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో పనిచేసే టీచర్లు, ఆయాలకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:17 PM IST
'తల్లికి వందనం'పై సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు.. ఇకపై అంగన్‌వాడీ సిబ్బందికి వర్తింపు
Image Credit: Thalliki Vandanam Scheme

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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'తల్లికి వందనం'పై సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు.. ఇకపై అంగన్‌వాడీ సిబ్బందికి వర్తింపు
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