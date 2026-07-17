Thalliki Vandanam Scheme: విద్యార్థుల తల్లులకు ఆర్థిక సహాయం అందించే తల్లికి వందనం పథకంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పథకాన్ని మరికొంత మందికి విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తల్లికి వందనం పథకాన్ని అంగన్వాడీ సిబ్బందికి అమలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు అంగన్వాడీ సిబ్బందికి శుభవార్త ప్రకటించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ టీచర్లు, సహాయకులకు తల్లికి వందనం పథకం అమలు చేయనుంది.
అంగన్వాడీలకు 'తల్లికి వందనం' పథకం వర్తించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. టీచర్లు, మినీ టీచర్లు, ఆయాలకు పథకం అమలు చేయనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయంపై మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంగన్వాడీల చిరకాల కోరిక నెరవేరిందని మంత్రి సంధ్యారాణి ప్రకటించారు. అర్బన్, రూరల్ అంగన్వాడీ సిబ్బంది అందరికీ తల్లికి వందనం పథకం వర్తించనున్నట్లు తెలిపారు.
అంగన్వాడీల విజ్ఞప్తిపై ఏపీ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. అంగన్వాడీల సంక్షేమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎల్లప్పుడూ పెద్దపీట వేస్తున్నారని మంత్రి సంధ్యారాణి తెలిపారు. జీతాల పెంపు, గ్రాట్యుటీ తర్వాత 'తల్లికి వందనం' వరం అని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్కు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అంగన్వాడీ కుటుంబం తరఫున ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో అంగన్వాడీ సిబ్బందిలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోందని.. సిబ్బంది సేవలకు గుర్తింపుగా 'తల్లికి వందనం' అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి సంధ్యారాణి వివరించారు. అంగన్వాడీలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని.. అంగన్వాడీ సిబ్బందికి మరింత భరోసా కల్పించే నిర్ణయం ఇది అని ప్రకటించారు.