/AP Govt Holiday: సెలవులు ఇచ్చేయండి.. సెలవులపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన!

AP Govt Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త. వేసవికాలంలో ఎండలు దంచికొడుతుండడంతో ప్రత్యేక సెలవులను ఇవ్వాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తుండడంతో పలు ప్రాంతాల్లో నిప్పులు చిమ్మినట్టు ఎండ తీవ్రత ఉండడంతో ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ.. స్థానికంగా సెలవులు ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా ఎండల తీవ్రత అధికమైతే సెలవులు ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
రాష్ట్రంలో తీవ్రస్థాయి ఉష్ణోగ్రతలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. రాష్ట్రంలో తీవ్రస్థాయిలో నమోదు అవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వడ గాల్పుల నేపథ్యంలో ప్రజారోగ్యం, వారి భద్రతపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. తీవ్ర వడగాల్పులపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అప్రమత్తత ప్రకటించాలని.. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నచోట స్థానికంగా సెలవుల ప్రకటించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలను రక్షించేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఉష్ణోగ్రతలు అత్యధికంగా నమోదవుతున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి.. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు నిరంతరం హెచ్చరికలు పంపాలని అధికారులకు సూచించారు. ఎండల తీవ్రత మరీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను బట్టి స్థానికంగా సెలవులు ప్రకటించాలని ఆదేశించారు.
తీవ్రస్థాయి ఎల్ నినో కారణంగా వడగాలుల తీవ్రత కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేలా రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతాలు, ప్రజలు ఎక్కువగా తిరిగే చోట్ల చల్లని తాగునీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లను అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వడగాలుల నుంచి ఎలా రక్షించు కోవాలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు కలెక్టర్లు మీడియా సమావేశాలు నిర్వహించాలని.. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా నిరంతరం సమాచారాన్ని చేరవేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రజల ప్రాణాలే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని.. ఎండ తీవ్రత నేపథ్యంలో బయటకు వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. వృద్ధులు, గర్భిణీలు, చిన్నారులు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బయటకు రావొద్దని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి కలెక్టర్లు, మండల స్థాయి అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1,349 హీట్ షెల్టర్లు, చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. 446 ట్రాఫిక్ జంక్షన్లలో వాహనదారులు, పోలీసులకు నీడ కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేశామని.. మూగ జీవులు, పక్షులకు కూడా నీటి తొట్టెలు, మట్టి కుండలతో నీటిని ఏర్పాటు చేయాలని అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం సూచించారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా తాగు నీటి కొరత రాకుండా చూడాలని.. నీటి ఇబ్బందులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.