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Chandrababu: వైఎస్‌ జగన్‌కు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్‌.. ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చించాలి

CM Chandrababu Challenge To YS Jagan: తాము ప్రజలకు జవాబుదారీగా వ్యవహరిస్తారమని.. నిష్పాక్షపాతంగా డీఎస్సీ నియామకాలు జరిగాయని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దీనిపై ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చించాలని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు సవాలు విసిరారు. డీఎస్సీపై వస్తున్న ఆరోపణలపై సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టత ఇచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:58 PM IST
Chandrababu: వైఎస్‌ జగన్‌కు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్‌.. ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చించాలి
Image Credit: Chandrababu Assembly Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu: వైఎస్‌ జగన్‌కు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్‌.. ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చించాలి
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