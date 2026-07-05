Chandrababu Chit Chat: 'రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కుప్పం నియోజకవర్గానికి గతంలో ఎన్నడూ రానన్ని పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి. కుప్పం నియోజకవర్గానికి రోడ్లు, కమ్యూనికేషన్ సహా అన్ని రంగాల్లోనూ కనెక్టివిటీ పెంచుతున్నాం. అభివృద్ధి చెందిన కుప్పాన్ని ప్రజలు చూడబోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతీ నియోజకవర్గాన్ని ఇలాగే తీర్చిదిద్దుతాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
కుప్పం నియోజకవర్గంలో మూడో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడుతూ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో పరిపాలన.. ప్రతిపక్షాల విమర్శలు, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై చిట్చాట్లో స్పందించారు. 'అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ విధానంలో అన్ని ప్రాంతాలూ ప్రగతి సాధించేందుకు వీలుగా ప్రణాళికలు చేశామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్, సెమీ కండక్టర్ల విభాగాల్లో పెట్టుబడులు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. డిసెంబరు నాటికి అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం అవుతాయి' అని వెల్లడించారు. 'ఇంధన రంగంలోనూ సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పాటు ఇతర అత్యుత్తమ విద్యుత్ సరఫరా విధానాలు అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఏపీలో ప్రముఖ స్టీల్ పరిశ్రమలు ఆర్సెలార్ మిట్టల్, జేఎస్ డబ్ల్యూ కంపెనీలు తమ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి' అని వివరించారు.
'రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలతో పాటు పచ్చదనానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న భూసమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతున్నాం. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంటే కొందరు అడుగడుగునా అడ్డు పడుతున్నారు. గత పాలకులు కంపెనీలకు భూములు ఇచ్చి వివాదాల్లోకి నెట్టారు. ఒక వ్యక్తి లబ్దికోసం విలువైన భూములు, ఖనిజ సంపద బ్లాక్ అయ్యింది' అని వైఎస్ జగన్ పాలనపై చిట్చాట్లో సీఎం చంద్రబాబు విమర్శలు చేశారు.
ఓబుళాపురంతో పాటు ఆన్ రాక్ కూడా ఈ తరహాలోనే ఇబ్బందుల్లో పడిందని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. కంపెనీలను తరిమేయడం, పరిశ్రమల్ని పారిపోయేలా చేయటమే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల పని అని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ప్రతీ ప్రాజెక్టునూ తామే తెచ్చామని చెప్పుకుంటారని చెప్పారు. వాస్తవం లేకపోయినా అదే పనిగా అసత్యాలు చెబితే ఎవరేం చేయగలమని పేర్కొన్నారు.
'గత పాలకులు ఏజెన్సీ ప్రాంతాన్ని గంజాయి సాగుకు కేంద్రంగా మార్చింది. ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించింది' అని చిట్చాట్లో చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. తిరుమల ప్రసాదం కల్తీ చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసిని వ్యక్తులు ఇప్పుడు నీతులు చెబుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ, వైఎస్ జగన్పై మండిపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతలు ఫండింగ్ చేసి మరీ ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేయిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'నాపై, పవన్ కల్యాణ్పైన విమర్శలు చేసేందుకు కొన్ని సామాజిక మాధ్యమాలకు ఫండింగ్ ఇస్తున్నారు. హింస, బూతులనే గొడ్డలి పార్టీ నమ్ముకుంది. ఫ్యాక్షన్, రౌడీయిజాన్ని ప్రొత్సహిస్తోంది' అని వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్సీపీపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హంద్రీ-నీవా కాలువ ద్వారా కుప్పం వరకూ నీరు తెచ్చామని.. త్వరలో గాలేరు నగరిని కూడా పూర్తి చేస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు.