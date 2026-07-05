Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /సంక్షేమం, అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారు: చిట్‌చాట్‌లో సీఎం చంద్రబాబు

సంక్షేమం, అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారు: చిట్‌చాట్‌లో సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Kuppam Tour: తన సొంత కుప్పం నియోజకవర్గానికి ఎప్పుడూ రానన్ని పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతీ నియోజకవర్గాన్ని  కుప్పంలా తీర్చిదిద్దుతామని ప్రకటించారు. కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:57 PM IST
సంక్షేమం, అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారు: చిట్‌చాట్‌లో సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chadrababu Kuppam TourSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సంక్షేమం, అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తుంటే అడ్డుకుంటున్నారు: చిట్‌చాట్‌లో సీఎం చంద్రబాబు
chandrababu2 min ago
2
kannepalli pump house10 min ago
3
Amazon prime day sale25 min ago
4
bengaluru46 min ago
5
iPhone Air 2 Leaks52 min ago