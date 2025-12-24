English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Christmas Gift: క్రైస్తవులకు చంద్రబాబు క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్‌.. ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Christmas Gift: క్రైస్తవులకు చంద్రబాబు క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్‌.. ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Chandrababu Christmas 2025 Gift Rs 50 Crore Released: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం క్రిస్మస్ కానుక ప్రకటించింది. సీఎం చంద్రబాబు క్రిస్మస్ కానుకను అందించారు. ఈ సందర్భంగా రూ.50 కోట్ల నిధులు విడుదల చేశారు. ఈ నిధుల విడుదలతో క్రైస్తవుల్లో పండుగ ఆనందం నిండింది. ఇంతకీ ఎవరికీ నిధులు ఇచ్చారో.. ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 24, 2025, 10:56 PM IST

Christmas Gift: క్రైస్తవులకు చంద్రబాబు క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్‌.. ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Christmas Gift: ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవుల ప్రధాన పండుగ క్రిస్మస్ ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుంటారు. కరుణామయుడు ఏసుక్రీస్తు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని యేటా డిసెంబర్ 25వ తేదీన క్రిస్మస్ పండుగ నిర్వహించుకుంటారు. ఈ క్రిస్మస్ కు మరింత ఆనందం నింపుతూ సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. క్రిస్మస్ కానుకను ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. దీనికోసం రూ.50 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసింది. ఈ కానుక అందించడంతో క్రైస్తవులు మరింత ఆనందంతో పండుగ చేసుకోనున్నారు. ఇంతకీ ఎందుకు? ఎవరికీ నిధులు ప్రకటించారో తెలుసుకుందాం.

Also Read: YS Jagan: వైఎస్‌ జగన్‌ బర్త్‌ డే వేడుకల్లో దారుణం.. నిండు గర్భిణిపై దాడి

క్రైస్తవుల ప్రార్థన మందిరాలు, చర్చిల్లో బోధనలు చేసే పాస్టర్లకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాస్టర్లకు ప్రభుత్వం గౌరవ వేతనం అందిస్తుంది. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా పాస్టర్లకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గౌరవ వేతనం విడుదల చేసింది. మొత్తం 8,418 మంది పాస్టర్లకు సంబంధించి రూ.50.50 కోట్లు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో పాస్టర్లకు కూటమి ప్రభుత్వం క్రిస్మస్ కానుకను అందించింది. పాస్టర్లకు నెలవారీ అందించే గౌరవ వేతనాలను జమ చేసింది.

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు!

పాస్టర్లకు గౌరవ వేతనం విషయమై 24వ తేదీ సాయంత్రంలోపు గౌరవ వేతనాలు చెల్లిస్తామని సెమీ క్రిస్మస్ రోజున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రాష్ట్రంలోని 8,418 మంది పాస్టర్లకు గౌరవ వేతనం నిధులు బుధవారం విడుదల చేశారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకు మొత్తం రూ.50,50,80,000ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాస్టర్ల ఖాతాలో వేసింది. దీంతో ఒక్కో పాస్టర్‌కు నెలకు రూ.5,000 చొప్పున ఒకొక్కరికి 12 నెలల మొత్తం రూ.60,000 అందించింది.

Also Read: DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు
'శాంతిదూత ఏసుక్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా జరుపుకునే క్రిస్మస్ పర్వదినం మనందరి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ క్రైస్తవ సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నా. క్రీస్తు చూపిన ప్రేమ, క్షమ, సహనం, సేవ వంటి విలువలు ఈనాటి సమాజానికి మరింత అవసరం. క్రైస్తవ మత విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టే పాస్టర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటోంది. రాష్ట్రంలోని 8,418 మంది క్రైస్తవ పాస్టర్లకు నెలకు రూ.5 వేల చొప్పున 12 నెలల గౌరవ వేతనాలను ఒకేసారి ఇస్తూ రూ.51 కోట్లు విడుదల చేశాం. క్రైస్తవుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందనే దానికి ఇదే నిదర్శనం'

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Christmas 2025chandrababuPastersAmaravatiAndhra Pradesh

