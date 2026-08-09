Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Medico Priyanka: మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి అండగా సీఎం చంద్రబాబు.. రూ.20 లక్షల సహాయం

Medico Priyanka: మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి అండగా సీఎం చంద్రబాబు.. రూ.20 లక్షల సహాయం

Govt Of AP Announces Rs 20 Lakhs Financial Assistance To Medico Priyanka: హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కేసులో ప్రమాదానికి గురయిన మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక మృతిపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఆమె మృతికి సీఎం చంద్రబాబు సంతాపం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మృతురాలి కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:19 PM IST
Medico Priyanka: మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి అండగా సీఎం చంద్రబాబు.. రూ.20 లక్షల సహాయం
Image Credit: Rajahmundry Hit And Run Case Medico Priyanka

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Medico Priyanka: మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి అండగా సీఎం చంద్రబాబు.. రూ.20 లక్షల సహాయం
2
3
4
5