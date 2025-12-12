Chandrababu: బస్సు ప్రమాదంపై చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. సహాయ చర్యలకు ఆదేశం

Bus Accident: పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సు అల్లూరి సీతారామారాజు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదానికి గురవడంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. మృతుల సంఖ్య భారీగా ఉండడంతో తీవ్ర ఆవేదన చెందారు. మృతుల కుటుంబానికి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు ఆరా తీశారు. అనంతరం అల్లూరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగంతో మాట్లాడి తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు మండలం తులసిపాకలు ఘాట్ రోడ్డులో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. భద్రాచలం నుంచి అన్నవరం వెళుతున్న యాత్రికుల ప్రైవేటు బస్సు లోయలో పడిన ఘటనలో పలువురు మృతి చెందడంపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. బస్సు ప్రమాదం, క్షతగాత్రులకు అందతున్న సహాయంపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ సహాయ చర్యలు ముమ్మరంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. బస్సులో మొత్తం 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని, పలువురు మృతి చెందగా. గాయపడిన వారిని చింతూరు ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదించారు. గాయపడిన వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ఉన్నతాధికారులు తక్షణం ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని చెప్పారు. మృతుల సంఖ్య పెరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం ప్రమాదానికి గల కారణాలు కూడా ఆరా తీశారు. ఘాట్ రోడ్డులో ఎలా జరిగింది? డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉన్నాడా? వంటివి అధికారులు తెలుసుకునే పనిలో ఉన్నారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై నారా లోకేశ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో పలువురు మృతి చెందడం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని చెప్పారు. ప్రైవేటు బస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడడంతో దుర్మరణం పాలవడం బాధాకరమని తెలిపారు. గాయపడిన వారికి అవసరమైన వైద్యాన్ని అందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
