English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Chandrababu: బస్సు ప్రమాదంపై చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. సహాయ చర్యలకు ఆదేశం

Chandrababu: బస్సు ప్రమాదంపై చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. సహాయ చర్యలకు ఆదేశం

CM Chandrababu Deep Shock On Alluri District Bus Accident: తెల్లవారుజామునే ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించడంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం విషయం తెలియగానే వెంటనే అధికార యంత్రాంగంతో అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. సీఎంఓ ప్రకటన ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 07:57 AM IST

Trending Photos

E-Passport: కొత్త ఇ-పాస్‌పోర్ట్ వచ్చేసింది.. డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చా? అప్లై మీ నగరంలో అందుబాటులో ఉందా?
7
E Passport India
E-Passport: కొత్త ఇ-పాస్‌పోర్ట్ వచ్చేసింది.. డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చా? అప్లై మీ నగరంలో అందుబాటులో ఉందా?
Panchgrahi Raja Yoga: 100 ఏళ్ల తర్వాత పంచగ్రహి రాజయోగం.. జనవరి నెల ఈ రాశుల వారికి అపార ధనయోగం!
6
Panchgrahi Yoga
Panchgrahi Raja Yoga: 100 ఏళ్ల తర్వాత పంచగ్రహి రాజయోగం.. జనవరి నెల ఈ రాశుల వారికి అపార ధనయోగం!
Sushanth: 39 ఏళ్ల వయసులో మీనాక్షి చౌదరి తో సుశాంత్ పెళ్లి ఖరారు.. నాగచైతన్య, శోభితతో సహా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన హీరో..!
5
Sushanth Marriage
Sushanth: 39 ఏళ్ల వయసులో మీనాక్షి చౌదరి తో సుశాంత్ పెళ్లి ఖరారు.. నాగచైతన్య, శోభితతో సహా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన హీరో..!
EPF Ceiling Hike: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ షాకింగ్ న్యూస్..కనీస వేతనం పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే..పార్లమెంట్‌లో క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి!
6
EPFO
EPF Ceiling Hike: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ షాకింగ్ న్యూస్..కనీస వేతనం పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే..పార్లమెంట్‌లో క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి!
Chandrababu: బస్సు ప్రమాదంపై చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. సహాయ చర్యలకు ఆదేశం

Bus Accident: పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సు అల్లూరి సీతారామారాజు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదానికి గురవడంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. మృతుల సంఖ్య భారీగా ఉండడంతో తీవ్ర ఆవేదన చెందారు. మృతుల కుటుంబానికి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు ఆరా తీశారు. అనంతరం అల్లూరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగంతో మాట్లాడి తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Bus Accident Live Updates: అల్లూరి జిల్లాలో లోయలో పడిన బస్సు.. 18 మంది మృతి?

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు మండలం తులసిపాకలు ఘాట్ రోడ్డులో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. భద్రాచలం నుంచి అన్నవరం వెళుతున్న యాత్రికుల ప్రైవేటు బస్సు లోయలో పడిన ఘటనలో పలువురు మృతి చెందడంపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. బస్సు ప్రమాదం, క్షతగాత్రులకు అందతున్న సహాయంపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ సహాయ చర్యలు ముమ్మరంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. బస్సులో మొత్తం 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని, పలువురు మృతి చెందగా. గాయపడిన వారిని చింతూరు ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదించారు. గాయపడిన వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలించాలని సీఎం ఆదేశించారు.

Also Read: Sarpanch Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చనిపోయినా సర్పంచ్‌గా గెలిచాడు

ఉన్నతాధికారులు తక్షణం ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని చెప్పారు. మృతుల సంఖ్య పెరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం ప్రమాదానికి గల కారణాలు కూడా ఆరా తీశారు. ఘాట్‌ రోడ్డులో ఎలా జరిగింది? డ్రైవర్‌ నిద్రమత్తులో ఉన్నాడా? వంటివి అధికారులు తెలుసుకునే పనిలో ఉన్నారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. టేక్‌ హోం శాలరీపై కీలక ప్రకటన

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై నారా లోకేశ్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో పలువురు మృతి చెందడం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని చెప్పారు. ప్రైవేటు బస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడడంతో దుర్మరణం పాలవడం బాధాకరమని తెలిపారు. గాయపడిన వారికి అవసరమైన వైద్యాన్ని అందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

bus accidentalluri districtchandrababupawan kalyanNara Lokesh

Trending News