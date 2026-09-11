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Chandrababu: 'నా కాన్వాయ్ ట్రాఫిక్ నిలుపుదల చేయవద్దు': సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Directons To Collectors: 'శాంతిభద్రతల విషయంలో కఠినంగా ఉంటూనే ప్రజాహితంగా పోలీసులు మెలగాలి. సమాజంలో ఉండే సమస్యలకు అనుగుణంగా పోలీసు విభాగం స్పందించాలి. ముఖ్యమంత్రి వస్తున్నారని 15 నిమిషాల ముందే ట్రాఫిక్ నిలుపుదల చేయవద్దు' అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 11, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:41 PM IST
Chandrababu: 'నా కాన్వాయ్ ట్రాఫిక్ నిలుపుదల చేయవద్దు': సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chandrababu Collectors Conference

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu: 'నా కాన్వాయ్ కోసం ట్రాఫిక్ నిలుపుదల చేయవద్దు': సీఎం చంద్రబాబు
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