  • Chandrababu: పెళ్లిలో కూడా రప్పా రప్పా అంటూ దాడులా? వైఎస్‌ జగన్‌పై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం

CM Chandrababu Fire On YSRCP: 'మావోయిస్టులను కట్టడి చేశాం, ఫాక్షనిజం రూపుమాపాం తద్వారా ప్రగతి సాధించాం. ఇప్పుడు కొత్తగా రప్పా రప్పా రాజకీయం వచ్చింది. ఏదైనా రాజకీయ నాయకుడు పర్యటన చేస్తే రప్పా రప్పా ఏమిటి?' అని వైఎస్సార్‌సీపీపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.

CM Chandrababu Fire On YSRCP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ చేస్తున్న రప్పా రప్పా రాజకీయంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పెళ్లిలో కూడా రప్పా రప్పా రాజకీయం చేయడాన్ని తప్పుబట్టారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు చేస్తున్న దారుణ రాజకీయాలపై మండిపడ్డారు. 'పెళ్లికి వెళ్తే కూడా రప్పా రప్పా అంటూ దాడులు చేయాలా.? భద్రతకు వెళ్లిన ఎస్ఐ గాయపడేలా పర్యటనలు ఉంటాయా?' అని నిలదీశారు. గంజాయి, డ్రగ్స్, బ్లేడ్ బ్యాచ్‌ల ను పక్కన పెట్టుకునే నాయకుడు ఎక్కడైనా ఉంటారా? అని ప్రశ్నించారు.

'కటౌట్లకు పొట్టేళ్లతో రక్తాభిషేకం చేయటం ఏమిటి? ఇంత నేరుగా హింసను ప్రోత్సహిస్తారా?' అని వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులపై సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. 'పోస్టుమార్టానికి కారకులైన వారు పోస్టు మార్టానికే వెళ్తారు. రాష్ట్రంలో ఈ విధ్వంస యాత్రలు ఏమిటి, టైర్లు కింద మనుషుల్ని తొక్కించి నింద ప్రభుత్వంపై వేస్తారు. పరామర్శలకు వెళ్లి బలప్రదర్శనలు చేయటం ఏమిటి? అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. '5 కిలోమీటర్లను 6-7 గంటల ప్రయాణం చేస్తారా ఎవరైనా? ప్రతిపక్షంలో ఉండి పెట్టుబడులు రాకుండా ఇష్టానుసారం మాట్లాడతారా?' అని మండిపడ్డారు.

'మేం అధికారంలోకి వస్తే పెట్టుబడులు రద్దు చేస్తామంటూ హెచ్చరికలు చేయటం ఏమిటి? దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ ఈ విధంగా వ్యవహరించలేదు. వేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అపవిత్రం చేశారు. తెలియకుండా జరిగిన నేరం కాదిది. కుట్రతోనే కాపాలని చేసిన నేరం ఇది. ఏడు కొండలను రెండు కొండలు చేసినప్పటి నుంచే ఈ కుట్ర కొనసాగుతోంది' అని విమర్శించారు. ఎన్డీడీబీ ఇచ్చిన నివేదిక కూడా స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పింది అది కల్తీ నెయ్యి అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

'దేశవ్యాప్తంగా హిందూ మఠాలు, పీఠాలు ముక్త కంఠంతో వ్యతిరేకించినా కనీసం ఆ పార్టీ క్షమాపణ చెప్పలేదు' అని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. 'ప్రభువా క్షమించు అంటూ సాక్షి పత్రికలో పెద్ద ఎత్తున వార్తలు రాయించుకున్న వ్యక్తి నైవేద్యం కల్తీ చేసి క్షమాపణలు చెప్పరా?' అని నిలదీశారు. మత సామరస్యాన్ని గౌరవిస్తూ క్షమాపణ చెప్పకుండా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని పరోక్షంగా వైఎస్‌ జగన్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శాసనమండలిలోనూ ఇదే అంశంపై గొడవ చేసి హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తారా? అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మండిపడ్డారు.

