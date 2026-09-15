/Alla Nani Condolence: ఆళ్ల నాని మృతికి సీఎం చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌, మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి

Alla Nani Passed Away: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని అలియాస్ కాళీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. విశాఖపట్టణంలో ఆయన హఠాన్మరణం పొందడంతో రాజకీయ నాయకులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా.. ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఆళ్ల నాని ఆకస్మిక మరణంపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్తోపాటు ఏపీ మంత్రులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సంతాపం ప్రకటించారు.
సీఎం దిగ్భ్రాంతి
'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని హఠాన్మరణం నాకు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. 56 సంవత్సరాల వయసులోనే గుండెపోటుతో ఆయన దూరమవడం బాధాకరం. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఆళ్ల నాని ఆత్మకు శాంతిని చేకూర్చాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నా' అని టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఆళ్లనాని మృతిపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి
మాజీ డిప్యూటీ సీఎం, ఏలూరు మాజీ శాసనసభ్యుడు ఆళ్ల కాళీకృష్ణ శ్రీనివాస్ (నాని) మృతిపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆళ్ల నాని మృతి తనను కలచివేసిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. ఈ కష్టకాలంలో వారి కుటుంబసభ్యులకు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాల్సిందిగా దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, వైద్య ఆరోగ్యశా మంత్రిగా ఆళ్లనాని పనిచేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఆళ్ల నాని మృతి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికరం
టీడీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ఆళ్ల నాని ఆకస్మికంగా మృతి చెందారనే వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ప్రజాప్రతినిధిగా, మంత్రిగా ఆయన అందించిన సేవలను స్మరించుకుంటూ నివాళులర్పిస్తున్నా. నాని కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ.. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. అతడి అకాల మరణం రాష్ట్ర ప్రజలకు తీరని లోటు. ఆళ్ల నానితో నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. టీడీపీలో చేరిన తర్వాత మాతో కలిసి పనిచేశారు. ఎవరిపైన ఒత్తిడి పెట్టిన సందర్భాలు లేవు. వారి కుటుంబానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుంది'
పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, గాజువాక ఎమ్మెల్యే
'మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఏలూరుకు చెందిన సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు ఆళ్ల కాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ (ఆళ్ల నాని) హఠాన్మరణం బాధను కలిగించింది. మూడు పర్యాయాలు ఏలూరు శాసనసభ్యుడిగా, ఒకసారి ఎమ్మెల్సీగా ప్రజలకు సేవలు అందించిన నాని ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. నాని కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా'
పవన్ కల్యాణ్, జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం
'టీడీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ఆళ్ల నాని గుండెపోటుతో మృతి చెందారనే సమాచారం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వివాదాలకు దూరంగా.. అందరితోనూ స్నేహపూర్వకంగా మెలిగే నాని స్మృతిలో నివాళులర్పిస్తున్నా. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా'
- నారా లోకేష్, ఏపీ మంత్రి
'ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల కాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ (అల్లా నాని) మరణ వార్త విని తీవ్రంగా విచారిస్తున్నా. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆయన చేసిన అంకితభావంతో కూడిన ప్రజాసేవ, చేసిన సేవలు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోతాయి. ఆళ్ల నాని కుటుంబసభ్యులు, మద్దతుదారులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్. ఓం శాంతి'
- విజయసాయి రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ
మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల కాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ మృతిపై విశాఖ టీడీపీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు చోడే వెంకట పట్టాభిరామ్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు.