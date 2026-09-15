Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Alla Nani Condolence: ఆళ్ల నాని మృతికి సీఎం చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌, మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి

Alla Nani Condolence: ఆళ్ల నాని మృతికి సీఎం చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌, మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి

Alla Nani Passed Away CM And Former CM Express Condolence: ఏపీ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని హఠాన్మరణంతో రాజకీయ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మృతికి సీఎ చంద్రబాబు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌తోపాటు మంత్రులు, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 15, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:18 PM IST
Alla Nani Condolence: ఆళ్ల నాని మృతికి సీఎం చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌, మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి
Image Credit: Alla Nani Condolence

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Alla Nani Condolence: ఆళ్ల నాని మృతికి సీఎం చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌, మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి
2
3
4
5