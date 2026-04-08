AP Govt: ఏపీలోని పేదలకు శుభవార్త.. 5 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరేలా సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం

Cm Chandrababu Gave Good News To The Poor People: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రంలోని పేదవర్గాల ప్రజలకు శుభవార్త చెప్పారు. సొంతిల్లు లేనివారికి ఊరట కలిగించేలా అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాదిలోనే మరోసారి సామూహిక గృహప్రవేశాలు చేపట్టబోతున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 2 లక్షల మంది ఇళ్ల స్థలాలు కోరినట్లు సర్వేలో తేలిందని.. ఇళ్ల నిర్మాణంతో పాటు స్థలాల పంపిణీ ప్రక్రియ త్వరగా ప్రారంభించాలని గృహ నిర్మాణశాఖ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
టిడ్కో ఇళ్లకు అదనంగా మరో ఐదు లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూర్తిచేయాలని.. వీటిని పేద వర్గాల్లోని అర్హులైన వారికి అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. వీలైనంత త్వరగా వీటిని లబ్ధిదారులకు అందించేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఇసుక సరఫరాకు వర్షాకాలంలో అవాంతరాలు ఎదురవుతాయని, ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. ఇసుకకు ఎక్కువ చార్జీలు వసూళ్లు చేసేవారిపై నిఘా పెట్టాలన్నారు చంద్రబాబు. ఈ ఏడాది మరోసారి సామూహిక గృహప్రవేశాలు ఒకేసారి భారీగా చేపడతామని తెలిపారు. టిడ్కో ఇళ్ల పనులను కూడా వేగవంతం చేయాలని సీఎం కోరారు.
రాష్ట్రంలో కాలేజీ విద్యను మరింత పటిష్ఠంగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు. యూనివర్శిటీలతో నిత్యం అనుసంధానం చేసుకోవాలని, సంప్రదాయ కోర్సులతో పాటు డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులపై ఫోకస్ పెట్టాలని, అలాగే కొత్త కరిక్యులమ్ను ప్రవేశపెట్టేలా కసరత్తు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు.
వర్షాలు పడే సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ముందుగానే ఫోన్లకు పిడుగుపాటు హెచ్చరికలు పంపిస్తున్నామని.. అయినా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. సెల్ టవర్ల లొకేషన్ ఆధారంగా పిడుగుపాటు హెచ్చరికల మెస్సేజ్లు SMS రూపంలో పంపిస్తున్నామని.. ఇలాంటి సమయంలో క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
