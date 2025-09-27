English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cm Chandrababu: ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. రూ.15 వేలు పడే తేదీ, టైమ్ చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు

Cm Chandrababu: ఏపీ సర్కార్ మరో కొత్త పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. ఆటో డ్రైవర్ సేవలో పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా ప్రకటించారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఒక్కొక్కరికి 15 వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు అసెంబ్లీలో ప్రారంభిస్తామని సీఎం చెప్పారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 27, 2025, 07:06 PM IST

Cm Chandrababu: ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. రూ.15 వేలు పడే తేదీ, టైమ్ చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు

Auto Driver Sevalo Scheme: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పారు. ఆటో డ్రైవర్ సేవలో పథకం ద్వారా అర్హులైన వారి ఖాతాల్లో వెంటనే డబ్బులు జమ చేస్తామన్నారు. పెండింగ్ చలాన్లు, ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్ పూర్తి చేసిన వారికి ఈ ఆర్థిక సాయం అందుతుందని స్పష్టం చేశారు. మొత్తం 2.9 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్లకు ప్రతి ఏటా 15 వేల రూపాయల చొప్పున సాయం అందిస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు.

శాసనసభలో సూపర్ సిక్స్ మరియు మేనిఫెస్టో హామీల అమలు గురించి మాట్లాడారు సీఎం చంద్రబాబు. ఈ సందర్భంగా కొత్త సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 4వ తేదీన ఆటో డ్రైవర్ సేవలో కార్యక్రమాన్ని సాయంత్రం 4 గంటలకు  అసెంబ్లీలో ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు.

ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏటా ఆటో డ్రైవర్లకు 15 వేల రూపాయల సాయం అందిస్తామన్నారు. సుమారు 2 లక్షల 90 వేల 234 మంది డ్రైవర్లు ఈ పథకంలో లబ్దిదారులుగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఒకవేళ ఎవరి పేరు లబ్దిదారుల జాబితాలో లేకపోతే, వారి సమస్యలను పరిష్కరించి జాబితాలో చేర్చుతామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.

ఆటో, క్యాబ్ (మ్యాక్సీ, మోటార్) డ్రైవర్లకు ఆటో డ్రైవర్ సేవలో స్కీమ్ ను వర్తింప చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ పథకం కోసం 435 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్పారు. గతంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం 12 వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చేదని, కానీ తాము 15 వేల రూపాయల సాయం అందిస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

అలాగే అక్టోబర్ 2న పేదల సేవలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. ఈ కార్యక్రమానికి బాగా ఆలోచించి పేదల సేవలో అనే పేరు పెట్టామని చెప్పారు. ప్రతి నెలా పింఛన్లు అందించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం తనకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుందన్నారు. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాయని, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, మంచి పాలన ద్వారా రాష్ట్రాన్ని పునర్‌నిర్మాణం చేస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. గతంలో చెప్పిన హామీలను ఇప్పుడు నెరవేరుస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Auto Driver Sevalo SchemeCM ChandrababuGood News For Auto DriversAuto Driver SevaloAp Assembly

