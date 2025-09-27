Auto Driver Sevalo Scheme: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు సూపర్ గుడ్న్యూస్ చెప్పారు. ఆటో డ్రైవర్ సేవలో పథకం ద్వారా అర్హులైన వారి ఖాతాల్లో వెంటనే డబ్బులు జమ చేస్తామన్నారు. పెండింగ్ చలాన్లు, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ పూర్తి చేసిన వారికి ఈ ఆర్థిక సాయం అందుతుందని స్పష్టం చేశారు. మొత్తం 2.9 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్లకు ప్రతి ఏటా 15 వేల రూపాయల చొప్పున సాయం అందిస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు.
శాసనసభలో సూపర్ సిక్స్ మరియు మేనిఫెస్టో హామీల అమలు గురించి మాట్లాడారు సీఎం చంద్రబాబు. ఈ సందర్భంగా కొత్త సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 4వ తేదీన ఆటో డ్రైవర్ సేవలో కార్యక్రమాన్ని సాయంత్రం 4 గంటలకు అసెంబ్లీలో ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు.
ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏటా ఆటో డ్రైవర్లకు 15 వేల రూపాయల సాయం అందిస్తామన్నారు. సుమారు 2 లక్షల 90 వేల 234 మంది డ్రైవర్లు ఈ పథకంలో లబ్దిదారులుగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఒకవేళ ఎవరి పేరు లబ్దిదారుల జాబితాలో లేకపోతే, వారి సమస్యలను పరిష్కరించి జాబితాలో చేర్చుతామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
ఆటో, క్యాబ్ (మ్యాక్సీ, మోటార్) డ్రైవర్లకు ఆటో డ్రైవర్ సేవలో స్కీమ్ ను వర్తింప చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ పథకం కోసం 435 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్పారు. గతంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం 12 వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చేదని, కానీ తాము 15 వేల రూపాయల సాయం అందిస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
అలాగే అక్టోబర్ 2న పేదల సేవలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. ఈ కార్యక్రమానికి బాగా ఆలోచించి పేదల సేవలో అనే పేరు పెట్టామని చెప్పారు. ప్రతి నెలా పింఛన్లు అందించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం తనకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుందన్నారు. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాయని, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, మంచి పాలన ద్వారా రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. గతంలో చెప్పిన హామీలను ఇప్పుడు నెరవేరుస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
Also Read: Viral Video: పాకిస్థాన్లో అంగరంగ వైభవంగా నవరాత్రి సంబరాలు.. నెట్టింట్లో వీడియో వైరల్..!
Also Read: Health Tips: ఉపవాసం చేసే సమయంలో పెరుగు తినడం మంచిదేనా..? అసలు నిజం ఏంటంటే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook