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Prakasam Barrage: కృష్ణా డెల్టాలో గోదావరి నది వరద చూసి సంబరపడ్డ సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Inspects Water Levels At Prakasam Barrage: గోదావరి వరద ప్రవాహాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. పట్టిసీమ ద్వారా వస్తున్న కృష్ణమ్మకు వస్తున్న గోదావరి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించి అధికారులతో మాట్లాడారు. కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి నీళ్లు మళ్లించాలని అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:47 PM IST
Prakasam Barrage: కృష్ణా డెల్టాలో గోదావరి నది వరద చూసి సంబరపడ్డ సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chandrababu at Prakasam Barrage

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Prakasam Barrage: కృష్ణా డెల్టాలో గోదావరి నది వరద చూసి సంబరపడ్డ సీఎం చంద్రబాబు
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