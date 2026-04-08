Chandrababu: గోతుల రహిత రోడ్లు ఉండాలి.. ఈవీ బస్సులు వాడాలి: సీఎం చంద్రబాబు

AP Roads Development: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 45 వేల కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్వహణ పటిష్టంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మెరుగైన రోడ్లతో ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రావాలని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో గుంతలు లేని రోడ్లుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. అతి తక్కువ వ్యయానికే ప్రజా రవాణా జరిగేలా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువాలని సూచించారు.
రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్వహణ, పాత్ హోల్ ఫ్రీ రహదారులు, ఈవీ బస్సుల వినియోగంపై ఉండవల్లిలోని సచివాలయంలో సమీక్ష చేశారు. మంత్రులు బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు, ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తదితర ఉన్నతాధికారులతో చర్చించిన అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 45 వేల కిలోమీటర్ల పైచిలుకు రహదారులు నిర్వహణ పటిష్టంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో భౌగోళిక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి దాని ఆధారంగా రహదారుల నిర్మాణం జరగాలని సూచించారు.
మెరుగైన రహదారుల ద్వారా ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అతి తక్కువ వ్యయానికే ప్రజా రవాణా జరిగేలా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందుబాటులోకి తేవాలని ఆదేశించారు.
రహదారులు మరియు భవనాలు, రవాణాశాఖ లపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేడు అమరావతి సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్వహణ, పాత్ హోల్ ఫ్రీ రహదారులు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వినియోగం పై సమీక్షలో చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు శ్రీ బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి,… pic.twitter.com/nmNrD98Nfk
— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) April 8, 2026
