Pension: పింఛన్‌పై సీఎం కీలక ఆదేశాలు, అర్హులైతే పెన్షన్‌ కట్‌ అయినవారు ఏం చేయాలంటే..!

CM Chandrababu On NTR Bharosa Pension: పెన్షన్ల పై సీఎం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సదరన్‌ సర్టిఫికెట్లు పునః పరిశీలనలో ఏ ఒక్క దివ్యాంగుడికి అన్యాయం జరగకూడదని.. నకిలీ పెన్షన్లు మాత్రమే తొలగించాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సూచించారు. ఈ సందర్భంగా అనర్హుల పింఛను కట్‌ అవ్వక తప్పదు అని తెలుస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 22, 2025, 07:33 AM IST

CM Chandrababu On NTR Bharosa Pension: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పెన్షన్ల పై కీలక ఆదేశాలు అధికారులకు జారీ చేశారు. ప్రధానంగా సదరన్‌ సర్టిఫికెట్లు అక్రమంగా పొందిన వారిపై పునః పరిశీలన చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. నకిలీ పెన్షన్లు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొలగించాలని కూడా అధికారులను ఆయన సూచించారు. సదరన్ సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనలో ఏ ఒక్క దివ్యాంగుడికి అన్యాయం జరగకూడదని నకిలీ పెన్షన్లు మాత్రమే తొలగించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తాత్కాలిక సర్టిఫికెట్ల ద్వారా దివ్యాంగులు పెన్షన్ హెల్త్ పెన్షన్ పొందే వారికి కూడా ఎప్పటిలా నెల నెల అందించాలని స్పష్టం చేశారు. వారికి పంపించిన నోటీసులు సైతం వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పారు. పెన్షన్ల పై ఉన్నత అధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు.

 అనర్హులను గుర్తించాలని ప్రధానంగా ఎక్కువ శాతం నకిలీ పెన్షన్లు ఉన్నాయి. అధికారులు అనర్హులను గుర్తించి వాటిని తొలగించాలి పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉండి కూడా వైకల్యం లేకుండానే పెన్షన్ పొందుతున్నట్లు కొన్ని పరిశీలనలో తేలినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ నకిలీ పెన్షన్లు తొలగింపు ప్రక్రియలో ఏదో ఒక్క దివ్యాంగుడికి అన్యాయం జరగకూడదని చంద్రబాబు నాయుడు సూచించారు. అయితే దివ్యాంగులు అర్హులైన వారు ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. వారికి ఎప్పటిలాగే నెల నెల పెన్షన్ అందుతుందన్నారు. 

 పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తున్నాం..
 ఇక మంత్రి లోకేష్ కూడా ఈ పెన్షన్లపై కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రధానంగా దివ్యాంగులకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా చూస్తామ..ని పూర్తి పారదర్శకతతో ఇది జరుగుతోందని అక్రమ పెన్షన్ల తొలగింపు ప్రక్రియ జరుగుతోందని ఆయన అన్నారు. గత ప్రభుత్వం అనర్హులకు సైతం పెన్షన్లు అందించిందని అది ప్రధానంగా పార్టీ సానుభూతిపరులు కావడం వల్ల ఇలా చేశారన్నారు. తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకతతో అర్హులైన వారికి పెన్షన్ అందించడం ఉందని ఆయన అన్నారు. ఒకవేళ అర్హులై పెన్షన్ తొలగిస్తే మళ్లీ రీ వెరిఫికేషన్ కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్నారు. 

 నాలా చట్టం రద్దు..
 నిన్న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నాలా చట్టం 2006ను రద్దు చేసింది. వ్యవసాయ భూములను వ్యవసాయేతర అవసరాల కోసం వినియోగించేందుకు నాలా చట్టం కింద అనుమతుల తీసుకోవాల్సి ఉండేది. దీనికి ఆరు నెలలకు పైగా సమయం పట్టేది. దీని రద్దు చేస్తూ ల్యాండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఫీజులు వసూలు చేయాలని నిర్ణయించింది. భూమి విలువలో నాలుగు శాతాన్ని ఫీజుగా తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

NTR Bharosa PensionChandrababu Pension OrdersAP Pension Latest NewsFake Pension RemovalDisability Pension Verification

