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Chandrabu naidu: ఏపీ మహిళలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఇక ఏసీ బస్సుల్లోను ఉచిత ప్రయాణం.. డిటెయిల్స్..

Free bus for women in ap:  ఇక ఏపీలో  మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏసీ బస్సులలో కూడా మహిళలకు ఉచితంగా ప్రయాణం చేసే సదుపాయం కల్పిస్తామన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:10 PM IST
Chandrabu naidu: ఏపీ మహిళలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఇక ఏసీ బస్సుల్లోను ఉచిత ప్రయాణం.. డిటెయిల్స్..
Image Credit: cmchandrababunaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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