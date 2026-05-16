/CM Chandrababu naidu: సీఎం చంద్రబాబు మరో సంచలనం.. మూడో బిడ్డకు రూ.30వేలు, నాలుగో బిడ్డకు రూ. 40 వేలు..

CM Chandrababu naidu govt cash reward for third and fourth child: దేశ రాజకీయాల్లో కొన్ని రోజులుగా జనాభా పెరుగుదలపై తీవ్రమైన చర్చలు జరిగాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల కంటే జనాభాలో సౌత్ రాష్ట్రాలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా జనాభా నియంత్రణను గతంలో ఖచ్చితంగా అమలు చేశాయి. దీంతో జనాభా ప్రాతిపాదికన లభించాల్సిన పథకాలు, బెనిఫిట్స్ కూడా సౌత్ రాష్ట్రాలకు దక్కడంలేదని ఇటీవల కొత్తచర్చలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు జనాభాను పెంచుకొవాలని, ఎక్కువ మంది బిడ్డల్ని కనాలని చంద్రబాబు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.
అంతే కాకుండా ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనేవారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ముగ్గురు పిల్లల్ని కన్న తల్లిదండ్రులకు రూ.30 వేలు, నలుగురు పిల్లల్ని కనే సంతానంకు రూ. 40 వేలను ఇచ్చే సరికొత్త ప్రొత్సహక పథకం అమలు చేస్తామని చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. అంతే కాకుండా పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు భారం కాదు.. వారు దేశానికి అసలైన సంపదగా చెప్పుకొచ్చారు. తల్లికి వందనంలో భాగంగా ఇస్తున్న రూ. 15000 వేలను సైతం సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తామన్నారు. ఈ పథకంతో ఆర్థిక పరిస్థితులు మరింత మెరుగవుతాయన్నారు.
ముఖ్యంగా ఏపీని పరిశుభ్రంగా మారుస్తామని, స్వచ్చాంధ్ర కార్యక్రమంకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. ప్రతినెల ఒకటిన లబ్దిదారులకు సామాజిక పింఛన్ నేరుగా పంపిణి చేస్తున్నామన్నారు. ప్రభుత్వ పాలనను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి మంచి తోడ్పాటు అంది స్తుందన్నారు. అటు ప్రభుత్వ యంత్రంగం, ఇటు నిరంతరం శ్రమించే పార్టీ శ్రేణులు తనకున్న రెండు ముఖ్యమైన బలాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
