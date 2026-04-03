CM Chandrababu naidu: వైసీపీ నాశనం చేయాలని చూస్తే, మేం శాసనం చేసి చూపించాం.!. అమరావతిపై చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Chandrababu naidu prees meet on amaravati capital: అమరావతి రాజధాని చట్టబద్దతకు సహకరించిన అన్ని పార్టీలకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా  ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అంతేకాకుండా మాజీ సీఎం జగన్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:52 PM IST
  • అమరావతిపై మరోసారి చంద్రబాబు భావొద్వేగం..
  • వైసీపీపై తీవ్ర విమర్శలు..

CM Chandrababu Naidu press meet on amaravati capital legal status: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజల దశాబ్దాల అమరావతి రాజధాని కల సాకారం అయ్యేందుకు తోడ్పాటు అందించిన అన్ని పార్టీలకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో  అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్దతపై పార్లమెంట్ లో ఆమోదం లభించడంపై ఏపీ సీఎం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అమరావతి ఆమోదం అనేది ఏపీ ప్రజల విజయమన్నారు.

కేంద్ర, రాష్ట్రాల డబుల్ ఇంజీన్ తో ఇది సాధ్యమైందని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, లోక్ సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ చైర్మన్ లకు ప్రత్యేంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  ఈ బిల్లుకు వైసీపీ పార్టీ తప్ప అన్ని పార్టీలు తమ ఆమోదం తెలిపాయన్నారు. దేశ మంతట అన్ని పార్టీలు ఒకే రూట్ అయితే.. వైసీపీది మరో రూట్అంటూ వైఎస్ జగన్ పై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నిప్పులు చెరిగారు.

మూడు రాజధానులు అంటూ ప్రజల్ని మోసం చేసేందుకు వైసీపీ కుట్రలు చేసిందన్నారు. అమరావతిని వైసీపీ నాశనం చేయాలని చూస్తే..తాము మాత్రం శాసనం చేశామని చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజధాని ఉంటేనే ఏపీ మరింత డెవలప్ మెంట్ పథంలో ముందుకు వెళ్తుందని సంకల్పించి ఏపీ నడిబొడ్డున రాజధానిని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. 

విభజన జరిగినప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయన్నారు. సమైక్యాంధ్రప్రదేశ్ లో తొమ్మిదేళ్లు సీఎంగా ఉన్న విషయంను గుర్తు చేశారు . తెలుగు జాతీ కోసం గతంలో సైబరాబాద్, హైటేక్ సిటీ నిర్మించినట్లు చెప్పారు. రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు న్యాయం చేసి విభజన చేయాలని కోరామన్నారు. తనకున్న అనుభవంతో తెలంగాణలో ఏడు మండలాలను విలీనం చేయించినట్లు చెప్పారు. పోలవరం ముంపు మండలాలలను ఏపీలో కలిపితేనే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని చెప్పినట్లు గుర్తు చేశారు. తెలంగాణకు ఏనాడు వ్యతిరేకం కాదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 

11 సీట్లకు పరిమితమైనా వైసీపీకి ఇంకా బుద్ధి రాలేదని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు.    9 నగరాలుగా అమరావతిని నిర్మించాలని ప్రణాళికలు చేశామన్నారు. నాలుగు ఆఫీసు భవనాలు నిర్మించేస్తే రాజధాని అయిపోదన్నారు.    భవిష్యత్ తరాలు శాశ్వతంగా రాజధాని ప్రాంతాన్ని వినయోగించుకోవాలనే మాస్టర్ ప్లాన్ కు అనుగుణంగా భవనాలను కూడా నిర్మించేలా ప్రపంచ శ్రేణి ఆర్కిటెక్‌లను నియమించామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.    నార్మన్ ఫోస్టర్స్ ద్వారా నగరాన్ని బ్లూ, గ్రీన్ సిటీగా, అధునాతన నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దేలా ప్రణాలికలు చేశామన్నారు.    

రహదారులు, విద్యుత్ కోసం డక్ట్ లు, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ విధానంలో చేపట్టామన్నారు.  అదే విధంగా..   ప్రజలు వాక్ టూ వర్క్ , ఎమర్జెన్సీ 5-10-15 నిముషాలు అనే విధానం నగర నిర్మాణంలో చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.    ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్  ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు సింగపూర్ తో ఒప్పందం చేసుకున్నామని కానీ   సింగపూర్ పైన అబాండాలు వేసి ఒప్పందాలన్నీ రద్దు చేసి అమరావతి బ్రాండ్ ను కూడా దెబ్బతీశారు. బాండ్స్ విడుదల చేస్తే గంటలో రూ. 2 వేల కోట్లు వచ్చాయన్నారు.   1,307 ఎకరాలను 113 సంస్థలకు రాజధానిలో భూములు కేటాయించామన్నారు.

  వేల మంది కార్మికులతో ముమ్మరంగా పనులు జరిగే సమయంలో వాటిని ఆపేశారని గత ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.    మూడు రాజధానుల ప్రకటన చేసి.. మూడు ప్రాంతాల్లో  వివాదం సృష్టించేలా ప్రయత్నించారన్నారు.     హైకోర్టు కూడా దీనిపై వారికి మొట్టికాయలు వేసిందని విషయాల్ని గుర్తు చేశారు.   అమరావతి రైతుల ఉద్యమానికి కౌంటర్ గా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో క్యాంపులు పెట్టించారన్నారు.  ఎస్సీలపైనే ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్టు కేసులు పెట్టించారని,  తనపై రాళ్లు వేయించారని, అప్పటి డీజీపీతో కూడా భావప్రకటన స్వేచ్చ అని మాట్లాడేలా చేశారన్నారు.

 పవన్ కల్యాణ్ వస్తే ముళ్లకంచెలతో అడ్డుకున్న విషయాల్ని గుర్తు చేశారు. మూడు రాజధానులు చట్టవిరుద్ధం అని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇస్తే ప్రజలు ఆయనకు బ్రహ్మరథం పట్టారని చంద్రబాబు అన్నారు.    ఆయన బదిలీపై వెళ్తుంటే పూలు జల్లి నెత్తిన పెట్టుకున్నారన్నారు.    రాజధానిపై కుట్రలు చేసిన వ్యక్తిని, ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించిన వ్యక్తిని నియంత అనాలా లేక ఏమనాలో తెలీటం లేదని వైఎస్ జగన్ ను ఏకీపారేశారు.  

 ఈ కుట్రలను,  కుతంత్రాలను ప్రజలు విశ్వసించలేదని అందుకే తమకు మళ్లీ పట్టం కట్టారని చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.    భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తొలి రాష్ట్రానికి రాజధాని లేకుండా పోయిందని,     అందుకే ఈ తీర్మానం పెట్టి పార్లమెంటుకు పంపితే.. దానికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపిందన్నారు.  

గత పాలకులు నిలిపేసిన అమరావతి నిర్మాణాల్ని మళ్లీ మేం అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా రీస్టార్ట్ చేశామన్నారు. లోక్ సభ, రాజ్యసభలో అమరావతికి చట్టబద్దతపై బిల్లు ఆమోదం పొందింది.  రాష్ట్రపతి కూడా దీనికి ఆమోద ముద్ర వేస్తారని ఇక గెజిట్ వస్తుందన్నారు. దేశానికి అమరావతి ప్రైడ్ గా నిలుస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు గుండె, ఆత్మ అమరావతి అని చంద్రబాబు భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

