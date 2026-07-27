/Murram Shivani suicide: ముర్రం శివానీ ఆత్మహత్య.. భావొద్వేగంకు గురైన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?..

CM Chandrababu naidu reacts on Shivani suicide tragedy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పొలవరం జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కేవలం మూడు రోజుల వ్యవధిలోనే సీఎం చంద్రబాబుతో స్టేజీ మీద యాక్టివ్ గా పాల్గొన్న బాలిక అకస్మాత్తుగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం ఏపీలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు మూడు రోజుల క్రితం రంపచోడ వరంలో జరిగిన పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో బాలిక శివానీ ఎంతో ఉత్సాహంగా మాట్లాడింది. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. ఈర్లపల్లికి చెందిన బాలిక శివానీ బలవన్మరణం తనను ఎంతగానే కలిచి వేసిందన్నారు.
మూడు రోజుల క్రితం.. తన చదువు, ఉన్నత లక్ష్యాల గురించి శివాని నాతో చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయన్నారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న గిరిజన బిడ్డ ఇలా తనువు చాలించడం బాధాకరమని చంద్రబాబు భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. 'తల్లికి వందనం' కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడిన మాటలు ఇంకా తన మనస్సులో తిరుగుతున్నాయన్నారు.
బాగా చదువుకుని 'షైనింగ్ స్టార్'గా ఎదుగుతానని, ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకుంటానని ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్పిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. తనతో కలిసి భోజనం చేయడమే కాకుండా సెల్ఫీ కూడా తీసుకున్నానని అన్నారు. తన చదువుకు సంబంధించిన విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలని సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు.
కారణాలు ఏవైనా, సూసైడ్ ఘటన తనకు ఎంతగానో బాధిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. దీనిపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నారు. సమస్యలు వచ్చిన, కష్టాలు వచ్చినా విద్యార్థులు, యువత ధైర్యంగా నిలబడాలన్నారు.
సూసైడ్ నోట్ రాసి మరీ దారుణం..
బాలిక శివానీ తన కుటుంబంకు ఒక లేఖరాసి సూసైడ్ చేసుకుంది. అమ్మానాన్నలంటే ఎంతో ఇష్టమని, వారి కోసం కష్టపడి పనిచేసి మంచి జీవితం ఇవ్వాలనుకున్నానని రాసింది. తన అన్న, వదిన, అమ్మ, నానమ్మ ఎప్పుడూ కలిసి ఉండాలని, ఒకరినొకరు ద్వేషించుకోవద్దని కోరుతూ.. "సారీ.. బై బై" అంటూ లేఖను రాసింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
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