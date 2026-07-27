Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Murram Shivani suicide: ముర్రం శివానీ ఆత్మహత్య.. భావొద్వేగంకు గురైన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?..

Murram Shivani suicide: ముర్రం శివానీ ఆత్మహత్య.. భావొద్వేగంకు గురైన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?..

CM Chandrababu naidu:బాలిక ముర్రం శివానీ ఆత్మహత్య ఘటన తనను ఎంతగానో కలిచి వేసిందని సీఎం చంద్రబాబు ఎమోషనల్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా.. కారణాలు ఏవైనా, ఆమె కలలు నిజం కాకుండానే అందరిని విడిచిపెట్టి వెళ్లి పోవడం ఎంతగానో బాధను కలిగిస్తోందని అన్నారు. దీనిపై  పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:23 PM IST
Murram Shivani suicide: ముర్రం శివానీ ఆత్మహత్య.. భావొద్వేగంకు గురైన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?..
Image Credit: apcmchandrababunaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Murram Shivani suicide: ముర్రం శివానీ ఆత్మహత్య.. భావొద్వేగంకు గురైన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?..
CM chandrababu naidu16 min ago
2
Spider Man17 min ago
3
Mrunal Thakur26 min ago
4
Telangana High court32 min ago
5
Raghurama Krishna Raju59 min ago