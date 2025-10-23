English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chandrababu Naidu On Rains: దుబాయ్‌లో ఉన్నా.. ఏపీ భారీవర్షాలపై అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

Heavy rains in Andhra Pradesh: భారీ వర్షాలపై ఉన్నతాధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా.. వర్ష ప్రభావిత నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, కడప, తిరుపతి జిల్లాల పరిస్థితిపై సీఎస్, జిల్లాల అధికారులతో సీఎం  దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 02:15 PM IST
  • ఏపీలో కుండపోత వాన..
  • అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Chandrababu Naidu On Rains: దుబాయ్‌లో ఉన్నా.. ఏపీ భారీవర్షాలపై అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే..?

Chandrababu naidu review meeting on Andhra pradesh heavy rains: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. ఈక్రమంలో బంగాళఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా కుండపోతగా వానలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుతం దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల్ని ఆకర్శించే క్రమంలో దుబాయ్ పర్యటన చేపట్టారు.

ఏపీకి గూగుల్ రావడంపై మాట్లాడారు. రాబోయే రోజుల్లో ఏపీని దుబాయ్ తో పోటీ పడేలా ముందుకు తీసుకెళ్తామన్నారు. అయితే. భారీ వర్షాలపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. దుబాయ్ లో ఉన్న కూడా సీఎస్, అధికారులతో మాట్లాడారు.  ముఖ్యంగా.. వర్ష ప్రభావిత నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, కడప, తిరుపతి జిల్లాల పరిస్థితిపై సీఎస్,ఉన్నతాధికారులతో సీఎం మాట్లాడారు. అధికారులు, అన్ని శాఖాల సమస్వయంతో పనిచేయాలన్నారు.

ఎల్లప్పుడు  అప్రమత్తంగా ఉండి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపాలని సూచించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగ్గకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూచనలు చేశారు.

రెవెన్యూ, డిజాస్టర్, పోలీస్, ఇరిగేషన్, మున్సిపల్, ఆర్ అండ్ బి, విద్యుత్ శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోనీ వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు.  సౌత్ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాలలో ఇప్పటికే కంట్రోల్ రూమ్ లు ఏర్పాటు చేసినట్టు సీఎంకు అధికారులు వివరించారు.

కాలువ, చెరువు గట్లకు గండ్లు పడకుండా బలహీనంగా ఉన్న చోట్ల పటిష్ట పరచాలని సీఎం సూచించారు. అంటువ్యాధులు వ్యాపించకుండా వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటుచేయాలన్నారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో సుస్పష్ట అల్పపీడన ప్రభావం ఉందన్నారు. ఇది మరో 12 గంటల్లో క్రమంగా బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం.. అండమాన్‌ సముద్ర తీరంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Read more: Heavy Rains in Ap and Telangana : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు పిడుగు లాంటి వార్త.. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..

24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెడ్‌ అలర్ట్‌ ను వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. కోస్తాంధ్ర, యానాం, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కర్నూలు జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ ముందస్తుగా హెచ్చరించింది. అదే విధంగా.. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

 

