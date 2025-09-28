AP Cm Chandrababu Teleconference: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ మార్పుల వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలను ప్రజలకు వివరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నాయకులకు సూచించారు. ఆదివారం టీడీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, గ్రామ స్థాయి కార్యకర్తలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో విద్యుత్ కొనుగోళ్లలో సుమారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఆదా చేశామని.. ఆ మొత్తం రానున్న కాలంలో ప్రజలపై రూ.వెయ్యి కోట్ల భారాన్ని తగ్గస్తున్నామని చెప్పారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ రంగాన్ని సమస్యల్లోకి నెట్టేసిందని, వారి తప్పుడు విధానాల వల్ల ప్రజలపై విద్యుత్ చార్జీల భారం పడిందని అన్నారు. ఇప్పుడు తక్కువ ధరకు విద్యుత్ కొనుగోలు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు.
నిత్యం ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలి..
పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎప్పుడూ ప్రజలతో దగ్గరగా ఉండాలని.. ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాల గురించి వారికి నిరంతరం తెలియజేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు. కేవలం ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే ప్రజల వద్దకు వెళ్తే వారు సంతోషించరని ఆయన అన్నారు. వైసీపీకి చెందిన 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి రారు.. కానీ అదే వైసీపీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీలు మాత్రం సభకు హాజరవడం ఏమిటని.. ఇదెక్కడి డ్రామా అంటూ సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాం..
సూపర్ సిక్స్తో సహా మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన చాలా హామీలను నెరవేర్చామని.. ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యతను పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల పేదలు మరియు మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఎంతో లాభం జరుగుతుందన్నారు. దేశంలో ఇది ఒక కొత్త యుగం ప్రారంభం అని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ మార్పులను ప్రజలకు స్పష్టంగా వివరించాలని పార్టీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలకు సీఎం సూచించారు.
60 వేల సమావేశాలతో జీఎస్టీ ప్రచారం..
కూటమి పార్టీలు ఉమ్మడిగా జీఎస్టీ సంస్కరణల ఉత్సవ్ ప్రచారాన్ని నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనీసం 60 వేల సమావేశాలు పెట్టి జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల కలిగే ఉపయోగాలను వివరించాలన్నారు. పారిశ్రామిక, ఆటో మొబైల్, ఫార్మా వంటి కంపెనీలకు జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మేలు జరుగుతుందని.. టూవీలర్, ఏసీలు, కార్లు, వంటింటి వస్తువులు తగ్గుతాయన్నారు. ప్రజలు నిత్యం ఉపయోగించే వస్తువుల ధరలు తగ్గాయని.. రోగులు వాడే మందులపై జీఎస్టీ లేదన్నారు చంద్రబాబు.
ప్రజలకు రూ. 8 వేల కోట్ల మేర లబ్ధి..
అసెంబ్లీలో ప్రధాని మోదీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ తీర్మానం కూడా చేశామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ప్రజలకు రూ. 8 వేల కోట్ల మేర లబ్ధి జరగనుందని.. మన రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయం తగ్గినా సంస్కరణల వల్ల ప్రజలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారన్నారు. సుపరిపాలన కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు ఏం చేశామో వివరించామని.. అదే తరహాలో జీఎస్టీ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. కార్యకర్తల భాగస్వామ్యంతో యోగాడే సక్సెస్ అయిందని.. అలాగే జీఎస్టీ ఉత్సవ్ను కూడా విజయవంతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
