  • Chandrababu: ఉద్యానరంగంలో రాయలసీమను నంబర్‌ వన్‌ చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Orders To Complete 20 Pending Irrigation Projects: సాగునీటి పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వ్యవసాయంతోపాటు ఉద్యాన రంగ అభివృద్ధిపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సీమ, ప్రకాశం జిల్లాలో ఉద్యానరంగాన్ని విస్తృతం చేయాలని సూచించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 27, 2026, 10:25 PM IST

Irrigation Projects: వ్యవసాయానికి జీవనాధరమైన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పెండింగ్‌లు ఉంటే ఆ ప్రాజెక్టులు వెంటనే పూర్తి చేద్దామని.. పడగొట్టినవి నిలబెడదామని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు చెప్పారు. 10 జిల్లాల్లో 20కు పైగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల పూర్తికి ప్రతిపాదనలు చేయాలని.. పూర్వోదయ నిధులతో సమగ్రాభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఉద్యాన ఉత్పత్తులు పండించాలని అధికారులకు సూచించారు. దానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. రాయలసీమ, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల్లో 500 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పతులను పండించడమే లక్ష్యంగా కార్యాచరణ సిద్దం చేయాలని సీఎం సూచించారు.

Also Read: Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? ఇవి తెలుసుకోండి

10 జిల్లాలను ఉద్యాన రంగానికి కేంద్ర బిందువుగా చేపట్టే సమీకృత అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై మంగళవారం సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. 'పూర్వోదయ, సాస్కీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల వినియోగంలో సమన్వయం చేసుకుంటూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. ఇదే సమయంలో సీమ, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల్లోని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి' అని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

'పది జిల్లాల పరిధిలో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేపట్టాలని.. తక్కువ నిధులు కేటాయిస్తే త్వరగా పూర్తయ్యే ప్రాజెక్టులను తొలుత చేపట్టాలి. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని ఈ ఏడాదిలో పూర్తి చేయాలి. అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలి. గాలేరు-నగరి ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్ణా జలాలను కడప వరకు తీసుకెళ్లే అంశాన్ని పరిశీలించాలి' అని సీఎం చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇలా సుమారు 20కు పైగా ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. మొత్తంగా ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా కొత్తగా 8.87 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు, 4.30 లక్షల ఎకరాల స్థిరీకరణకు నీళ్లు అందించవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే.. స్కూళ్లకు నాలుగు రోజులు సెలవు?

సీమ ప్రాజెక్టులతో పాటు... ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కూడా ప్రాజెక్టులను చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పోలవరం ఎడమ కాల్వ పనులు పూర్తయితే గోదావరి జలాలను ఉత్తరాంధ్ర వరకు తీసుకెళ్లవచ్చని.. పోలవరం-వంశధార నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్టు చేపట్టవచ్చని అధికారులకు చెప్పారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలోని ప్రాధాన్యతల వారీగా నిర్మాణం చేపట్టేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకోవాలని సూచించారు.

పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే రాయలసీమ, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల్లో ఉద్యాన పంటల సాగు అపారంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని సీఎం చంద్రబాబుకు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ఉద్యాన సాగు విస్తీర్ణాన్ని మూడేళ్లల్లో 8.41 లక్షల హెక్టార్ల నుంచి 14.41 లక్షల హెక్టార్లకు విస్తరించేలా ప్రణాళికలు చేపట్టినట్టు వివరించారు. రాయలసీమ ప్రాంతం ఉద్యాన ఉత్పత్తుల విషయంలో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందని.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్లస్టర్ గా రాయలసీమ, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలను అభివృద్ధి చేయాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.

