/తాగునీటి ఎద్దడి సమస్యపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

Drinking Water Problem: తాగునీటి సమస్యపై అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల కారణంగా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తాగునీటి ఎద్దడి సమస్యపై దృష్టిపెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను, రిజర్వాయర్లలో, నీటి వనరుల్లో నీటి లభ్యతను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకుంటూ తాగునీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సూచించారు.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో ఉన్న ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్లో సోమవారం వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఎగువన వర్షాలు కురుస్తుండడంతో కృష్ణా బేసిన్లో నీటి లభ్యత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని అధికారులు వివరించారు. కృష్ణానదిలో కొద్ది రోజులుగా ప్రవాహాలు మొదలవడంతో ఆ నీటి వినియోగంపై ఆదేశాలు ఇచ్చారు. గోదావరిలో వరద పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు.
కృష్ణా బేసిన్లో ఎగువ నుంచి వచ్చే వరదను సద్వినియోగం చేసుకునేలా నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వర్షాభావంతో రానున్న రోజుల్లో పశుగ్రాసం కొరత వచ్చే అవకాశం ఉందని.. దీనికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మున్సిపాల్టీలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తరుచూ తాగునీటి పరీక్షలు చేయాలని.. ల్యాబ్ టెస్టుల నివేదికలను విడుదల చేయాలని సూచించారు. అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి అంగన్వాడీ కేంద్రాలను తనిఖీలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
రవాణా శాఖలో పూర్తి స్థాయి టెక్నాలజీ వినియోగం, అనవసర నిబంధనల తొలగింపు వంటి అంశాలకు తీసుకుంటున్న చర్యలను సీఎం చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. 24 గంటల్లో డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానం, ఆటోమేటెడ్ డ్రైవింగ్ టెస్టింగ్ ట్రాక్స్, ఫారం-5B వంటి పరీక్షలను తొలగించడం వంటి చర్యల ద్వారా అవినీతిని తగ్గించడం, సులభతర సేవలను అందించే అవకాశం కలుగుతుందని అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. దశలవారీగా రవాణా శాఖలో ఈ సంస్కరణలు చేపట్టేలా తాము ప్రణాళికను సిద్దం చేశామని తెలిపారు. వీలైనంత మేరకు అనవసర నిబంధనలను తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.