Disabled Pensions Cut: దివ్యాంగుల పింఛన్ల తొలగింపుపై సీఎం చంద్రబాబు ఫస్ట్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే!

Disabled Persons Pension Cut: దివ్యాంగుల పింఛన్లు తొలగిస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద ఎత్తున తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది. ఈ వ్యవహారంపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో కూటమి ప్రభుత్వంపై మండిపడుతున్నారు. వైఎస్సార్ సీపీతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుండగా.. ఈ అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. 'పెన్షన్లు తెచ్చింది మనమే... పెంచింది మనమే' అని ప్రకటించారు. రూ.500 ఉన్న దివ్యాంగుల పెన్షన్లను రూ.6 వేలు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, టీడీపీ ముఖ్య నాయకులతో బుధవారం సీఎంచంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ మంత్రులు, నాయకులకు కీలక మార్గనిర్దేశకాలు చేశారు. 'మంచానికే పరిమితమైన వారికి రూ. 15 వేలు ఇస్తుంది మనమే. మాట్లాడటానికే అర్హత లేని పార్టీ విమర్శిస్తోంది. అర్హులైన ఏ ఒక్కరికీ అన్యాయం జరగదు' అని స్పష్టం చేశారు. అర్హులకు న్యాయం జరిగేలా పార్టీ యంత్రాంగం పని చేయాలని సూచించారు. పెన్షన్ల పంపిణీ సందర్భంగా ఇంటింటికి వెళ్లాలని.. ప్రజలకు ఎంతో చేస్తున్నాం. చేసింది చెప్పుకుందాం' అని పార్టీ నాయకత్వానికి చంద్రబాబు నిర్దేశించారు. జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని.. రాష్ట్ర కమిటీ కూర్పుపై కసరత్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
తెలుగు ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని పరిచయం చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీనేనని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దేశంలో మరే ఇతర రాష్ట్రంలో ఇవ్వనంత స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున పింఛన్లు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. సామాజిక భద్రత, వృద్ధాప్య పెన్షన్లును రూ.30 నుంచి రూ.4000 వరకు తామే తెచ్చినట్లు ప్రకటించుకున్నారు. దివ్యాంగుల పింఛన్లపై విమర్శలు చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ రూపాయి కూడా పింఛన్ పెంచలేదని చెప్పారు. ఈ అంశంపై వైఎస్సార్సీపీకి నోరెత్తి మాట్లాడే అర్హత లేదని స్పష్టం చేశారు.
దివ్యాంగుల పెన్షన్లను రూ.500 నుంచి రూ.6000 చేసింది టీడీపీ ప్రభుత్వాలేనని ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రకటించారు. డయాలసిస్ రోగులకు రూ.10 వేలు, మంచానికే పరిమితమైన వారికి రూ.15 వేలు పింఛన్ చేసినట్లు వివరించారు. 63 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ప్రతి నెలా 1వ తేదీన పింఛన్లు ఇస్తున్నామని.. ఏడాదికి సుమారు రూ.35 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 'అబద్దాల పునాదుల మీదే వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం చేస్తుంది. ఆ పార్టీనే తప్పులు చేస్తుంది.. వాటిని ఎదుటివారిపై నెడుతుంది. దీన్ని మనం సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలి' అని పార్టీ నాయకత్వానికి చంద్రబాబు సూచించారు.
'ఏ ఒక్క అర్హుడికి నష్టం కలగకూడదంటే అనర్హులను తప్పించాలి. అనర్హులను గుర్తించే ప్రక్రియలో ఎక్కడైనా లోపాలున్నా.. అధికార యంత్రాంగం పొరపాట్లు చేసినా.. దాన్ని గుర్తించి.. సరిదిద్దే బాధ్యతను పార్టీ యంత్రాంగం తీసుకోవాలి' అని పార్టీ నాయకులకు చంద్రబాబు చెప్పారు. తాము మంచి చేస్తున్నామని.. ఇబ్బందులున్నా సంక్షేమం అందిస్తుందనే విషయం ప్రజలు అర్థం చేసుకునేలా వివరించాలని సూచించారు.
