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హైదరాబాద్ ప్లస్‌గా అమరావతి నిర్మాణం.. దేశం గర్వించేలా నిర్మిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Review On Amaravati: అమరావతి అంటే ఏపీకి గౌరవం.. భారతదేశ గౌరవం అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. రాజధాని అమరావతిపై మరోసారి కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతి నిర్మాణంపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసి.. వేగంగా అభివృద్ధి పనులు చేయాలని చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 29, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:53 PM IST
హైదరాబాద్ ప్లస్‌గా అమరావతి నిర్మాణం.. దేశం గర్వించేలా నిర్మిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chandrababu ReviewSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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హైదరాబాద్ ప్లస్‌గా అమరావతి నిర్మాణం.. దేశం గర్వించేలా నిర్మిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
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