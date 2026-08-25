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Godavari Pushkaralu: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. రూ.4,026 కోట్లతో గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లు

Chandrababu Review On Godavari Pushkaralu 2027: పరమ పవిత్రమైన గోదావరి పుష్కరాలకు భారీ ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మొత్తం రూ.4,026 కోట్ల వ్యయంతో 4,932 పనులు పుష్కరాల కోసం చేయాలని అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 25, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:21 PM IST
Godavari Pushkaralu: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. రూ.4,026 కోట్లతో గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లు
Image Credit: Godavari Pushkaralu 2027

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Godavari Pushkaralu: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. రూ.4,026 కోట్లతో గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లు
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