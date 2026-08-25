/Godavari Pushkaralu: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. రూ.4,026 కోట్లతో గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లు

Chandrababu Review Meeting: అఖండ గోదారిని ఆరాధించేలా పుష్కరాలు ఉండాలని.. పుష్కరాల్లో భక్తులకు అత్యుత్తమ సౌకర్యాలు, పవిత్రతకు పెద్దపీట వేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూచించారు. పుష్కరాలకు పది కోట్ల మంది పుణ్య స్నానాలు చేస్తారని.. దీనికోసం భారీ ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పారు. పుష్కరాల కోసం 181 కొత్త ఘాట్ల నిర్మాణంతో సహా 440 ఘాట్ల అభివృద్ధి చేయాలని.. మొత్తం రూ.4,026 కోట్ల వ్యయంతో 4,932 పనులు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
వచ్చే ఏడాది జూన్ 26 నుంచి జూలై 7 వరకు 12 రోజులపాటు గోదావరి పుష్కరాలు రానుండడంతో పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై అమరావతిలోని సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. పుష్కరాల్లో భాగంగా రూ.4,026 కోట్లతో చేపట్టిన 4,932 పనులకు సంబంధించి పురోగతిపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. ప్రకృతి ఆరాధన-ఆధ్యాత్మిక చింతన మమేకం చేస్తూ గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఎక్కడా పవిత్రత దెబ్బతినకుండా.. భక్తులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా ఇప్పటినుంచే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
'పుష్కరాలు కేవలం ప్రభుత్వం నిర్వహించడమే కాదని.. స్థానిక ప్రజలను భాగస్వాములను చేయాలి. పుష్కరాలకు ఇంకా 10 నెలల సమయమే ఉండడంతో త్వరితగతిన అన్ని పనులు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేయాలి. పనుల నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడొద్దు' అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 'ఈ పనులకు సంబంధించి ఇప్పటికే రూ.899 కోట్లు ఆర్ధిక శాఖ కేటాయింపులు జరిగాయి. పట్టణాభివృద్ధి, ఆర్ అండ్ బీ, జల వనరులు, విద్యుత్, పంచాయతీరాజ్ శాఖలకు సంబంధించి అత్యధిక పనులు ఉన్నాయి' అని వివరించారు.
'2015 మహా పుష్కరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 4.86 కోట్ల మంది భక్తులు పుణ్య స్నానాలు చేయగా.. 2027లో 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది గోదావరి పుష్కరాలకు తరలి వస్తారని అంచనాలు ఉన్నాయి. రోజుకు సుమారు కోటి మంది పుణ్య స్నానాలు చేసే అవకాశం ఉంది. రద్దీని తట్టుకునేలా మొత్తం 440 ఘాట్లు సిద్ధం చేస్తున్నాం. 259 ఘాట్లను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు అదనంగా 181 కొత్త ఘాట్లను నిర్మిస్తున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు.
గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. పిఠాపురంలో శక్తి పీఠం సహా పంచారామాల్లో 4 క్షేత్రాలు, ద్వారకా తిరుమల, అన్నవరం, వాడపల్లి, అంతర్వేది వంటి ప్రధాన ఆలయాలను కలుపుతూ టూరిజం సర్క్యూట్గా అభివృద్ధి చేయాలి' అని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు. భక్తులు పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు వీలుగా హోం స్టేలను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. కొత్తగా హోటళ్ల నిర్మాణం చేపట్టేవారికి త్వరితగతిన అనుమతులు ఇవ్వాలని చెప్పారు.
‘రాజమహేంద్రవరంలో కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిర్మించాలి. దేశ, విదేశాల్లో ప్రముఖులు అందరికీ గోదావరి పుష్కరాలకు ఆహ్వానం అందించాలి. కూచిపూడి ఈవెంట్ వంటివి భారీ తరహాలో నిర్వహించేలా దేవా దాయ-పర్యాటక శాఖలు ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. పుష్కర ఘాట్లను కలిపే రహదారుల నిర్మాణం సహా పుష్కరాలు జరిగే 6 జిల్లాలో ఏ రోడ్లపై గుంతలు కనిపించకూడదు' అని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 'పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించేలా రహదారుల నిర్మాణం జరగాల్సి ఉంది. బ్రిడ్జిల సామర్ధ్యాన్ని పరిశీలించి దానికి అనుగుణంగా మరమ్మతులు చేయాలి. గోదావరిలో చుక్క కూడా మురుగు నీరు కలవకుండా చూడాలి. అధికారులు ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలి. హేవ్లాక్ బ్రిడ్జి, సమీపంలో దీవుల అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాలి’ అని సీఎం చంద్రబాబు నిర్దేశించారు.
'వైద్య సేవల పరంగా ఎటువంటి సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. అంబులెన్స్లు, ఫస్ట్ ఎయిడ్, మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. 30 ఫీల్డ్ ఆస్పత్రులను తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేసి, వాటికి అనుబంధంగా ల్యాబ్లు సిద్ధం చేస్తున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. గోదావరి నదీ పరివాహక జిల్లాల్లోని 260 గ్రామ పంచాయతీలలో 50 గ్రామ పంచాయతీలను మోడల్ పుష్కర పంచాయతీలుగా అభివృద్ధి చేయాలని తెలిపారు.
అఖండ గోదావరికి పుష్కర ఏర్పాట్లు
'గోదావరి పుష్కరాలను అత్యంత వైభవంగా.. భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించడంతోపాటు దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులు, పర్యాటకులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రపంచస్థాయి మౌలిక వసతులు, రవాణా, పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, వైద్య సేవలు, భద్రత, వసతి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సమగ్ర ఏర్పాట్లను అద్భుతంగా చేయాలి' అని సీఎ చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశించారు. గోదావరి జన్మస్థానం నుంచి సముద్ర సంగమం వరకు అనేక ఉప నదులు, వాగులు, ఏరులు కలుస్తుండడంతో అఖండ గోదావరి పేరుతో పుష్కరాలు నిర్వహించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.