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విలువైన ఖనిజ నిల్వలు ఎక్కడ ఉన్నాయో మ్యాపింగ్‌ చేయండి: సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Review On Mines: ఏపీలో ఉన్న ఖనిజ నిల్వలు అన్వేషించాలని.. ఖనిజ నిల్వలపై మినరల్ మ్యాపింగ్ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఖనిజాలకు విలువ జోడింపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:24 PM IST
విలువైన ఖనిజ నిల్వలు ఎక్కడ ఉన్నాయో మ్యాపింగ్‌ చేయండి: సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: CM Chandrababu ReviewSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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