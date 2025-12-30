English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Podili Incident: పొదిలి సంఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్.. విచారణకు ఆదేశం

Podili Incident: పొదిలి సంఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్.. విచారణకు ఆదేశం

CM Chandrababu Serious On Podili Police Fight With Businessman: వ్యాపారితో పోలీసులు ఘర్షణ పడిన సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర చర్చనీయాంశం కావడంతో స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. ఈ సంఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్‌ ఉన్నత అధికారులకు ఆదేశించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 09:35 PM IST

Trending Photos

Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
8
gold price history
Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
Oneplus Turbo: 9,000mAh బ్యాటరీతో వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ జనవరిలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా!
5
Oneplus Turbo
Oneplus Turbo: 9,000mAh బ్యాటరీతో వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ జనవరిలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా!
Trigrahi Raja Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహి రాజయోగం.. ఈ రాశులవారి తల రాత పూర్తిగా మారబోతోంది!
6
Tirgrahi Yog
Trigrahi Raja Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహి రాజయోగం.. ఈ రాశులవారి తల రాత పూర్తిగా మారబోతోంది!
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
7
Shukra Transit Shukra Graha Transit
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
Podili Incident: పొదిలి సంఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్.. విచారణకు ఆదేశం

Podili Police Fight: స్థానిక వ్యాపారితో పోలీసులు ఘర్షణ పడడం ఏపీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. లారీ అన్ లోడ్ విషయంలో ఎరువుల వ్యాపారితో అతడి కుమారుడిని పొదిలి పోలీసులు తీవ్రంగా కొట్టడం ప్రకాశం జిల్లాలో రచ్చకు దారి తీసింది. బాధితులు తీవ్ర గాయాలవడంతో పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే పొదిలిలో బాధితుల తరఫున ఓ సామాజిక సంఘం నాయకులు ఉద్యమం చేపడుతుండడంతో కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. రోజురోజుకు వివాదం సద్దుమణకపోవడంతో సీఎం స్పందించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: BRS Party: నదీ జలాల్లో దొంగకు తాళం ఇచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి: హరీశ్‌ రావు

ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి పట్టణంలో స్థానిక వ్యాపారికి, పోలీసులకు జరిగిన ఘర్షణపై సీఎం చంద్రబాబు విచారణకు ఆదేశించారు. స్థానిక ఎస్ఐ అకారణంగా దాడి చేశారనే వ్యాపారుల ఆరోపణపై విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. పొదిలి పట్టణంలో అవినాష్ అనే వ్యాపారికి, పట్టణ ఎస్సై వేమనకు మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ నెల 24వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో షాప్ వద్ద  లారీ నుంచి ఎరువులను దింపే క్రమంలో వెంటనే లారీని అక్కడ నుంచి తొలగించాలని పోలీసులు కోరగా.. ఆ సమయంలో వివాదం రాజుకుంది.

Also Read: Railway Warning: ప్రజలకు రైల్వే శాఖ కీలక విజ్ఞప్తి.. అక్కడ గాలిపటాలు ఎగురవేయవద్దు

తరువాత రోజు క్రిస్మస్ పండగ సందర్భంగా రోడ్లపై రద్దీ కారణంగా ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్ చేసే క్రమంలో ఎస్సై, వ్యాపారికి మధ్య మళ్లీ ఘర్షణ జరిగింది. ఈ సందర్భంలో తమపై లాఠీతో దాడి చేశారని అవినాశ్‌తో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు ఎస్ఐపై  ఆరోపణలు చేశారు. పోలీసులు దాడికి పాల్పడడంతో పొదిలిలో వ్యాపార వర్గాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఆందోళనకు దిగాయి. వ్యాపార సంఘాలు ఆందోళనకు దిగడంతోపాటు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాయి. ఈ ఘటనపై ప్రాథమిక విచారణ జరిపిన జిల్లా ఎస్పీ ఎస్ఐ వేమనను వీఆర్‌కు పంపుతూ రెండు రోజుల కిందట ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

Also Read: Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

అయినా కూడా వర్తక వ్యాపారులు శాంతించకుండా నిరసనలు చేస్తుండడంతో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. పొదిలిలో ఘర్షణకు కారణాలు, పోలీసుల చర్యలు, వ్యాపార వర్గాల ఆందోళనపై డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనితతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఘటనపై ఇప్పటికే మంత్రులు, అధికారులు స్పందించారని తెలిపారు. దాడికి పాల్పడిన పోలీస్‌ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌కు ముందుగా ఛార్జ్ మెమో ఇచ్చి వివరణ తీసుకున్నట్లు.. ప్రాథమిక నివేదిక ఆధారంగా ఎస్ఐ వేమనను బదిలీ చేసినట్లు సీఎం చంద్రబాబుకు డీజీపీ వివరించారు.

ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూసుకోవాలని.. సాధారణ ప్రజల పట్ల వ్యవహరించే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని డీజీపీతోపాటు పోలీస్‌ శాఖకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. పొదిలి ఘటనపై పూర్తి స్థాయి విచారణ చేసి తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని డీజీపీకి సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రజలు, వ్యాపారుల గౌరవానికి భంగం కలగకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM ChandrababuPodili Police FightBusinessmanPrakasam districtAndhra Pradesh

Trending News