Chandrababu: రప్పా రప్పా లాడించటం ఏమిటి? సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం

Chandrababu vs YS Jagan: 'ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన తిరుపతిలో భద్రత, రక్షణ భావన ప్రజల్లో, భక్తుల్లో రావాలి. గంజాయి, డ్రగ్స్ నియంత్రణకు పీడీ యాక్టు పెట్టి సస్పెక్ట్ షీట్లు తెరిచి నిఘా పెట్టారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ను సమర్ధంగా అరికడుతున్నారు' అని తిరుపతి పోలీసులను చంద్రబాబు అభినందించారు. సమాజ హితం లేని, రాజ్యాంగపరంగా లేని, చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలు ఎప్పుడూ ఆమోదయోగ్యం కావు అని స్పష్టం చేశారు. అక్రమాలకు పాల్పడితే టీడీపీ వారైనా కేసులు పెట్టి జైళ్లకు పంపించామని గుర్తుచేశారు. రౌడీయిజం చేస్తే రాష్ట్ర బహిష్కరణ అని ప్రకటించామని.. కొందరు సెటిల్మెంట్లు, బెదిరింపులకు పాల్పడితే కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
తిరుపతిలో నూతన జిల్లా పోలీసు కార్యాలయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. అనంతరం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతి, కలియుగ వైకుంఠంగా పిలిచే తిరుమలకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తుంటారు. దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు పూర్తి రక్షణ కల్పించాలి. అప్పుడే పోలీసులు అందించే సేవల పట్ల ప్రజల్లో గౌరవం పెరుగుతుంది' అని తెలిపారు.
'2019-24 మధ్య పాలకులు శాంతిభద్రతలు భ్రష్టు పట్టించారు. తిరుమల తిరుపతిలో భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ప్రవర్తించారు' అని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. 'మేం ఎప్పుడు అధికారంలో ఉన్నా.. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా శాంతిభద్రతల్ని చేతుల్లోకి తీసుకోలేదు. హత్యా రాజకీయాలను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించలేదు. శాంతిభద్రతలు ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయి' అని పేర్కొన్నారు. 'గత పాలకులు ఇష్టానుసారంగా చేసిన వ్యవహారాలతో ప్రజల్లోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. కొందరు ఇప్పటికీ అదే రౌడీయిజాన్ని కొనసాగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ విధానాల పేరుతో రౌడీయిజం చేసి శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చూస్తూ ఊరుకోం' అని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
'రోడ్లు బ్లాక్ చేయటం, రప్పా రప్పా లాడించటం ఏమిటో ఎవరికీ ఆర్ధం కావటం లేదు. పోస్టర్ల వద్ద కత్తులతో జంతు బలి చేసి ఫ్లెక్సీలపై రక్తం చల్లి సమాజాన్ని భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తారా..?' అని నిలదీశారు. 'వివేకా హత్యకేసులో నేరం చేసిన వ్యక్తులు దానిని ఇతరుల పైకి వేసేందుకు ప్రయత్నించారు. నేరస్తులు ఎన్ని డ్రామాలు ఆడినా ఎక్కడో ఓ చోట దొరికిపోతారు. నేరస్తుల కంటే పోలీసులు తెలివిగా వ్యవహరించాలి' అని సూచించారు. 'బంగారు పాళ్యంలో మామిడికాయలు తొక్కించారు. గుంటూరులో ఓ వ్యక్తిని కాన్వాయ్ కింద తొక్కించేసి పొదల్లో పారేసి పోయారు. అంబులెన్సులో తీసుకెళ్లి చంపేశారని వారి బంధువులతో చెప్పించారు' అని తెలిపారు.
'ప్రభుత్వంపై బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం. సామాజిక మాధ్యమాలలో ఇంకా అసభ్య పోస్టులతో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడుతున్నారు. ఎన్డీఏ భాగస్యామ్యంలో ఉన్న వారెవరూ ఈ తరహాలో వ్యవహరించటం లేదు' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. 'రాజకీయ ముసుగులో ఉండి నేరాలకు పాల్పడితే చూస్తూ ఊరుకోం. పోలీసు వ్యవస్థ గట్టిగా ఉండాలి' అని పోలీస్ యంత్రాంగానికి సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
'నేరం జరిగిన తర్వాత వ్యవహరించే తీరు చాలా ముఖ్యమని.. దేవాలయాల్లో దాడులు, దొంగతనాలు ఇప్పుడు లేవు. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పోలీసు వ్యవస్థ అప్రమత్తంగా ఉండాలి' అని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఎక్కడా చిన్న ఘటన కూడా జరగడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు. టెక్నాలజీని సమర్ధంగా వాడుకుని నేర నియంత్రణ చేయాలని.. డ్రోన్స్ ద్వారా పెట్రోలింగ్ చేస్తే విజువల్స్ ఆధారాలుగా మారతాయని తెలిపారు. ఇన్విజిబుల్ పోలీస్, విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. 'కొందరు బజారులోకి వచ్చి నోరు పారేసుకుంటే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. రౌడీయిజం చేసి పెద్ద నాయకుడు అయిపోతారని భావిస్తే ఎలా? వారు తమ ఇంట్లో పెద్ద నాయకుడు కావచ్చేమో బయటకాదు' అని చంద్రబాబు తెలిపారు. కలియుగ వైకుంఠమైన శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి కొలువైన తిరుపతి ప్రాంత పవిత్రతను కాపాడేలా పోలీసులు వ్యవహరించాలని స్పష్టం చేశారు.
