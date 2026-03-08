Womens Day: లక్ష మంది మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలను చేస్తా: సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu: మహిళల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం తాము ఎన్నో కార్యక్రమాలు, పథకాలు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. లక్ష మంది మహిళలను పారిశ్రామిక వేత్తలను చేస్తామని చెప్పామని ప్రకటించారు. '1,12,686 మంది మహిళలు ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పాటు చేశారని.. పట్టణ ప్రాంతాల్లో 33,899 మంది ఏర్పాటు చేశారు' అని తెలిపారు. 'ఇది చూసి చాలా సంతోషించా. కొందరు అప్పులు తీసకుని చెల్లించరు. కానీ డ్వాక్రా, మహిళలు అప్పులు తీసకుంటే తిరిగి చెల్లించే వ్యవస్థ మనది' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
Also Read: T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్ల జోరు
'ఒకసారి రుణాలు చెల్లిస్తే... రెండోసారి మరిన్ని రుణాలు అందిస్తారు. 84.66 లక్షల మంది డ్వాక్రాలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. 8.34 లక్షల సంఘాలు ఉన్నాయి. ఇంటికో పారిశ్రామిక వేత్తను తయారు చేయాలని సంకల్పించాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. మంచి పనికి సంకల్పం తీసుకుంటే సాధించేవరకు పని చేసేది తెలుగింటి ఆడబిడ్డలేనని గర్వంగా ప్రకటించారు. 'రూ.21 వేల కోట్లు కార్పస్ ఫండ్ కింద మీ వద్ద ఉంది. మెప్మా సంఘాలు ఉన్నాయి.. వారినీ అభివృద్ధి చేస్తున్నాం' అని తెలిపారు.
'కొత్త బ్రాండ్ ఇప్పుడే ప్రారంభించాం. స్వయం మీ బ్రాండ్. అందులో మీ ఫోటోనే ఉంటుంది. 1.10 కోట్ల మంది సభ్యులుగా ఉన్నారు. డ్వాక్రా సభ్యులు తయారు చేసే ఉత్పత్తులను మహిళలే వినియోగించుకోవాలి. దీని ద్వారా 3.30 కోట్ల మంది వినియోగించుకుంటారు. మన బ్రాండ్లు బాగుంటే ప్రపంచమంతా మన వద్దకు వస్తుంది' అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. స్వయం బ్రాండ్ ను గ్లోబల్ బ్రాండ్గా మార్చే బాధ్యత మేం తీసుకుంటాం. బ్రాండ్ చాలా ముఖ్యం. మంచి బ్రాండ్ ఉంటే తీసుకుంటారు' అని వివరించారు.
'నాణ్యత ఉండాలి... ప్యాకేజింగ్, రెసిపీ విధానం మెరుగు చేసుకోవాలి. మెషనరీ ఇప్పించే బాధ్యత నాది' అని సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. 'ఊళ్లల్లోనే కూర్చుని ఉత్పత్తులు తయారు చేసే బాధ్యత మహిళలది... దానికి మార్కెటింగ్ కల్పించే బాధ్యత మాది' అని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. 'మహిళలు స్వయం బ్రాండ్లను అమ్మాలి.. స్వయం ఉత్పత్తలనే వినియోగించాలి. డ్వాక్రా మహిళల స్వయం బ్రాండ్ ను ప్రమోట్ చేయడానికి నేను ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటా' అని తెలిపారు.
'37 ఎంఓయూలు ఈ రోజు చేసుకున్నాం... మార్కెట్లు, క్వాలిటీ పెంచడానికి, టెక్నాలజీ వినియోగానికి ఎంఓయూలు చేసుకున్నాం. ఈ రోజు నుంచి వచ్చే ఏడాదికి 5 లక్షల మంది మహిళలను పారిశ్రామిక వేత్తలను తయారు చేస్తాం' అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. 'గత ఏడాది 1 లక్ష మంది మహిళలను పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తయారు చేశాం. దేశంలో 6 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలు పారిశ్రామిక వేత్తలు ఉండే ఏకైక రాష్ట్రం మన ఏపీ' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook