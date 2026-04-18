CM Revanth reddy: నితీష్, షిండేలకు పట్టిన గతే చంద్రబాబుకు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy sensational comments on ap cm Chandrababu naidu: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన లోక్ సభలో నిన్న వీగిపోయిన వుమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్లు గురించి తెగ చర్చలు చేసుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీకి చెంప పెట్టుగా చెప్తున్నాయి. వుమెన్స్ రిజర్వేషన్ ముసుగులో బీజేపీ డీలిమిటేషన్ తీసుకొని రావడానికి కుట్రలు చేసిందని ఫైర్ అవుతున్నారు. వారి ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టామన్నారు. మరోవైపు అపోసిషన్ పార్టీలపై కేంద్రం ఇది మహిళా జాతీకి అపోసిషన్ పార్టీలు పెద్ద మోసం చేశాయని అంటున్నారు. ఏ మొహం పెట్టుకుని మహిళలకు ఓట్లు అడుగుతారని ఎద్దేవా చేశారు. మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ ను అడ్డుకుని చారిత్రక తప్పిదం చేశాయని కేంద్రం ఏకీపారేస్తుంది.
ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో తెలంగాణ ముఖ్య మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చిట్ చాట్ లో మాట్లాడారు. ఈక్రమంలో కేంద్రం మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రత్యేకంగా తేస్తే దానికి తమ మద్దతుఉంటుందన్నారు . కానీ డీలిమిటేషన్ తో లింకప్ చేస్తే మద్దతు ఉండదన్నారు. అదే విధంగా బీజేపీపై నిప్పులు చెరిగారు.
బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీల మనుగడ కష్టమేనని అన్నారు.ఇప్పటికే బీహర్ సీఎం నితీష్ కుమార్ సిట్యువేషన్ చూస్తున్నామన్నారు. ఆ స్టేట్ లో బీజేపీ వ్యక్తిని సీఎం పీఠంను ఎక్కించారన్నారు. ఇక .. మహా రాష్ట్ర మాజీ సీఎం ఏక్ నాథ్ షిండే సిట్యువేషన్ తెలిసిందేనన్నారు. ఇక రేపు చంద్రబాబు పరిస్థితి అదోగతి అవుతుందని తన గురువు గురంచి రేవంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ తన బలం పెరిగిన తర్వాత.. టీడీపీని బీజేపీ పక్కన పెట్టేస్తుందని జోస్యం చెప్పారు. మరోవైపు చంద్రబాబు డీలిమిటేషన్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు తాను చూడలేదన్నారు.
Read more: Brs ktr: సింహంబైటకు వస్తుంటే.. గుంట నక్కల గుండెల్లో దడపుడ్తుంది.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
కానీ.. ఆయన ఏం చెప్పినా కరెక్టుగానే చెప్తారని, అబద్ధం చెప్పరని, తెలివితో పాటు ఎంతో అనుభవం ఉన్న నాయకుడంటూ ఒకవైపు సెటైర్ లు వేస్తునే మరోవైపు ఏపీ సీఎం ను ప్రశంసించడం వంటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
