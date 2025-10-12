Snake Watching YS Jagan speech Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. జగన్ పబ్లిక్ మీటింగ్ చూస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake watching former cm ys jagan public meeting in mobile video: సాధారణంగా ఇటీవల పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కోబ్రాల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో పాములు కూడా తమకు తాముగా అప్ డేట్ అయినట్లున్నాయి. కొన్నిపాములు చాలా ట్విస్టింగ్ గా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు అవి ఫోన్ లను కూడా చూస్తున్నాయి.
అంతే కాకుండా కోబ్రాలు కొన్ని చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము ఏపీ సీఎం జగన్ స్పీచ్ ను చూస్తున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిలో నాగు పాము.. ముందు ఒకఫోన్ పెట్టారు.
అందులో జగన్ స్పీచ్ వస్తుంది. మరీ అది జగన్ స్పీచ్ విని ఫిదా అయిపోయిందో మరేంటో కానీ.. మొత్తంగా పడగ విప్పీ మరీ అలాగే మొబైల్ చూస్తు ఉండిపోయింది. దాన్ని ఎంతగా అదిలించిన కూడా అక్కడే ఉంది. చాలాసేపు అక్కడున్న వారు పాము చేస్తున్న పనిని సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.
అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతొ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. కోబ్రా కూడా మాజీ సీఎం జగన్ కు ఫ్యాన్ అయిపోయిందేమో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.