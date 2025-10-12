Snake Watching YS Jagan speech Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. జగన్ పబ్లిక్ మీటింగ్ చూస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cobra Snake watching Jagan public meeting video: కోబ్రా మాజీ సీఎం పబ్లిక్ మీటింగ్ ను చూస్తున్న ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 07:21 PM IST
Snake watching former cm ys jagan public meeting in mobile video: సాధారణంగా ఇటీవల పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కోబ్రాల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో పాములు కూడా తమకు తాముగా అప్ డేట్ అయినట్లున్నాయి. కొన్నిపాములు చాలా ట్విస్టింగ్ గా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు అవి ఫోన్ లను కూడా చూస్తున్నాయి.

అంతే కాకుండా కోబ్రాలు కొన్ని చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము ఏపీ సీఎం జగన్ స్పీచ్ ను చూస్తున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిలో నాగు పాము.. ముందు ఒకఫోన్ పెట్టారు.

అందులో జగన్ స్పీచ్ వస్తుంది. మరీ అది జగన్ స్పీచ్ విని ఫిదా అయిపోయిందో మరేంటో కానీ.. మొత్తంగా పడగ విప్పీ మరీ అలాగే మొబైల్ చూస్తు ఉండిపోయింది. దాన్ని ఎంతగా అదిలించిన కూడా అక్కడే ఉంది. చాలాసేపు అక్కడున్న వారు పాము చేస్తున్న పనిని సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.

Read more: Video Viral: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. ఇద్దరు భార్యలతో రొమాంటిక్ గా కర్వాచౌత్ వేడుక.. వీడియో వైరల్..

అది కాస్త  సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతొ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. కోబ్రా కూడా మాజీ సీఎం జగన్ కు ఫ్యాన్ అయిపోయిందేమో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

cobra snakeSnake Videoformer cm ys jaganSnake Watching Jagan public meetingsocial media

