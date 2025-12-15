TDP vs Janasena: టీడీపీ, జనసేన ఎంపీలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న నాయకులు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TDP vs Janasena Cold War: అధికార కూటమిలో అధిపత్య పోరు నడుస్తోందా..! టీడీపీ, జనసేన ఎంపీలకు సొంత పార్టీ నాయకులే చుక్కలు చూపిస్తున్నారు..! కూటమిలో పొత్తు ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఎవరికి వారే రాజకీయం చేస్తున్నారా..! ఓవైపు టీడీపీ ఎంపీని జనసేన నాయకులు పట్టించుకోవడం లేదు..! మరోవైపు జనసేన ఎంపీని టీడీపీ నాయకులు లెక్క చేయడం లేదు..! దాంతో కాకినాడ జిల్లాలో నేతల మధ్య వ్యవహారం ఉప్పునిప్పులా మారింది.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:20 AM IST

TDP MP vs Janasena MP: కాకినాడ జిల్లా పరిధిలో ఏడు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఈ ఏడు నియోజకవర్గాలు కలిపి కాకినాడ పార్లమెంటుగా ఏర్పడింది. 2024 ఎన్నికల్లో వ్యాపారవేత్తగా ఉన్న జనసేనకు చెందిన తంగెళ్ల ఉదయ శ్రీనివాస్ ను కాకినాడ ఎంపీగా జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ఎంపిక చేశారు. పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా ఆ సీటు టిడిపి జనసేనకి వదిలేసింది. ఆయన గెలిచారు. అప్పటి వరకు వ్యాపారాలు చూసుకుంటూ ఎన్నికలకు ఏడాది ముందే ఆయన పిఠాపురానికి ఇంచార్జ్ గా  నియమితులై రాజకీయాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరించారు. ఒక్కసారిగా ఎంపీ అయిపోయారు.

ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని మరో వ్యాపారవేత్త సానా సతీష్ కు కేటాయించారు. ఆయన కూడా రాజకీయాలలో గతంలో లేరు. మంత్రి నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్ర కాకినాడ జిల్లాలో ప్రవేశించిన నాటి నుంచి ఆయన యాక్టివ్ అయ్యారు. అంతవరకు ఆయన గురించి పెద్దగా ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు కూడా తెలియదు. అయినప్పటికీ జిల్లాలో యువగళం బాధ్యత మొత్తం ఆయనే చూసుకున్నారు. దీంతో ఆయనకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని తెలుగుదేశం ఇచ్చింది. వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరిన మోపిదేవి వెంకటరమణ రాజీనామా చేయడంతో ఖాళీ అయిన స్థానాన్ని సతీష్ కు ఇచ్చారు. దాంతో ఆయన ఊహించని రీతిలో ఎంపీ అయిపోయారు.

ప్రస్తుతానికి కాకినాడ జిల్లాకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీకి మంత్రి పదవి లేదు. ఈ జిల్లా నుంచి జనసేన అధినేత, పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పవన్ కళ్యాణ్ మంత్రిగా ప్రాతినిద్యం వహిస్తున్నారు. దీంతో టీడీపీ కేడర్ కు మంత్రిలేని లోటు పూడ్చేందుకు ఆయనకు కాకినాడ జిల్లా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ప్రస్తుతానికి  ఇంచార్జ్ మంత్రిని కూడా కాదని ఎంపీ సాన సతీష్ అన్ని తానై వ్యవహరిస్తున్నారు. కానీ ఆయనకు కాకినాడ పార్లమెంటుపై పూర్తిగా పట్టు లేకపోవడంతో కొందరిని కోటరీగా పెట్టుకున్నారు. వారు చెప్పిన వారికే పదవులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. దీంతో టీడీపీ కేడర్ ఎంపీ సతీష్ తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు జనసేన ఎంపీ శ్రీనివాస్ తోనూ సాన సతీష్ కు సంబంధాలు అంతంత మాత్రమే. ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ ఎంపీలు కలిసి పాల్గొన్న కార్యక్రమాలు ఒకటి రెండు కూడా లేవని రెండు పార్టీల నాయకులు అంగీకరిస్తున్నారు. సతీష్ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కాకినాడను ఎంచుకున్నారు. కాకినాడ పార్లమెంట్ ఎంపీగా ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కొనసాగుతున్నారు. ఒకే జిల్లా నుంచి ఒకరు పార్లమెంటు, మరొకరు రాజ్యసభ. అయినప్పటికీ జిల్లాకు లాభం లేదని ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం రెండు పార్టీలకు మైనస్ గా మారిందని అంటున్నారు

అయితే కొన్నేళ్లుగా ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కు టీ టైమ్ పేరిట వ్యాపారాలున్నాయి. రాజ్యసభ సభ్యుడు సతీష్ కు పలు వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆయన ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నారు. దాంతో ఇద్దరు కూడా పూర్తి సమయాన్ని రాజకీయాలకు కేటాయించలేకపోతున్నారన్న అపప్రధ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం ఎంపీ సాన సతీష్ కాకినాడకే చెందినప్పటికీ వ్యాపార రీత్యా ఆయన ఇతర ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఇక ఎంపీ ఉదయ శ్రీనివాస్ ఎన్నికలకు ముందే కాకినాడ జిల్లాలోకి ప్రవేశించారు.  ఇద్దరూ పార్లమెంటు సమావేశాలు,

ఢిల్లీలో లాబీయింగ్, వ్యాపారాలతో పూర్తి బిజీగా ఉంటున్నారు. సామాన్య కార్యకర్తలకు వారు అందుబాటులో లేరని రెండు పార్టీల కేడర్ వాపోతున్నారు. సిఫార్సులున్న వారిని మాత్రమే వారు కలవ గలుగుతున్నారన్న ప్రచారం కూడా ఉంది. కూటమి పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నప్పటికీ ఈ ఇద్దరు ఎంపీలు మధ్య ఆ పొత్తు కనపడటం లేదని అధికారులు సైతం చెబుతున్నారు. ఎవరికి వారే పార్లమెంటుపై పెత్తనం కోసం చక్రం తిప్పుతున్నారు. అధికారులు నలిగిపోతున్నామని అంటున్నారు. అటు నామినేటెడ్ పదవుల విషయంలో కూడా ఇద్దరూ సమన్వయంతో ముందుకెళ్ల లేకపోవడంతో ఇటు టిడిపి, అటు జనసేనలో అసంతృప్తులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇద్దరూ కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. కానీ తమను మాత్రం గుర్తించడం లేదని రెండు పార్టీల క్రియాశీలక కార్యకర్తల ఆరోపిస్తున్నారు.

మరోవైపు ఎంపీ సానా సతీష్ ఏడు నియోజకవర్గాలను సమన్వయం చేసుకోవడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ మినహా మిగిలిన టిడిపికి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఆయనకంటే సీనియర్లే. తుని ఎమ్మెల్యే కూడా జూనియర్ అయినప్పటికీ ఆమె తండ్రి యనమల రామకృష్ణుడు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఉన్నారు. దీంతో సత్యప్రభ మాత్రమే నియోజకవర్గంలో సానా సతీష్ పర్యటనకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సిటీ ఎమ్మెల్యే కొండబాబుకు సతీష్ కు అంతంత మాత్రమే. ఇక పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చిన రాజప్ప, జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ, తుని ఎమ్మెల్యే దివ్య తండ్రి యనమల రామకృష్ణుడు బయట వారి పెత్తనాన్ని ఎంత మాత్రం సహించరు. ఎన్నో పదవులు నిర్వహించారు. దీంతో సతీష్ కు ఆ నియోజవర్గంలో పెద్దగా మద్దతు లభించడం లేదు. పిఠాపురంలో సాక్షాత్తు జనసేన అధినేత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు. రూరల్ లో జనసేన ఎమ్మెల్యేనే ఉన్నారు. దీంతో సతీష్ కు నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించే ఛాన్స్ రావడం లేదు.

ఇదిలా ఉంటే జనసేన ఎంపీ ఉదయ శ్రీనివాస్ పరిస్థితి మరోలా ఉంది. పిఠాపురంలో తప్ప ఆయనకు ఎక్కడా చోటు దొరకడం లేదు. కాకినాడ ఎమ్మెల్యే కొండబాబుతో తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నాయి. పిఠాపురంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మతోనూ బహిరంగ యుద్ధమే జరుగుతోంది. యధాప్రకారం తుని, పెద్దాపురం, జగ్గంపేటలో సీనియర్లు ఉన్నారు. ప్రత్తిపాడుకు వెళదాం అంటే అక్కడ సత్యప్రభ సతీష్ కు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దీంతో ఎంపీలకు నియోజకవర్గ పరిధిలో తిరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే వారిద్దరి మధ్య సమన్వయం లేకపోవడంతో ఎవరికి వారే యమునా తీరు అన్నట్టుగా ఉన్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కాకినాడ పార్లమెంటుకు ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్నా అటు పార్లమెంటు, ఇటు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు చివరికి కేడర్ కు కూడా ఫలితం లేదని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

NDA Partiescold warTDP vs Janasena Partykakinadachandrababu

