English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Andhra Pradesh: ఏపీలో ఘోరాతి ఘోరం.. ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లిన మహిళపై పోలీసుల అత్యాచారం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

woman molested by cop in Chittoor: హోంగార్డు నంబర్ తీసుకుని వేధిస్తున్నాడని, పీఎస్ కు వెళ్తే అక్కడ కానిస్టేబుల్ ఏకంగా అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడని మహిళ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:05 PM IST
  • ఏపీలో దారుణం..
  • మహిళపై పోలీసుల అఘాయిత్యం..

Trending Photos

Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
5
Jabardasth Tanmayi
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
Andhra Pradesh: ఏపీలో ఘోరాతి ఘోరం.. ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లిన మహిళపై పోలీసుల అత్యాచారం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Cops molested and death threat on woman victim in Chittoor: సమాజంలో ఎవరికైన అన్యాయం జరిగితే ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్తారు. తమకు జరిగిన అన్యాయం గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం.

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ కాపాడేవారే కామాంధులుగా మారిన ఏపీలోని చిత్తూరులో చోటు చేసుకుంది.  కొంత మంది ఇలాంటి నీచపు పనులు చేసిన మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డపేరు వస్తుంది.   ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో దీన్ని బట్టి చూస్తే మహిళలపై దారుణాలు ఏ రెంజ్ లో ఉన్నాయో అర్థం అవుతుంది.  ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.

చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు పోలీస్ స్టేషన్లో భర్త వేధిస్తున్నాడని వివాహిత స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లింది. దీంతో ఆమె నంబర్ తీసుకున్న హోంగార్డు ఆమెకు తరచుగా ఫోన్ లు చేస్తు, తనకు లొంగిపోవాలని మానసికంగా వేధించాడంతో మహిళ విసిగిపోయింది.

ఇక లాభంలేదని,  హోంగార్డు వేధింపులు తట్టుకోలేక బంగారుపాళ్యం పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేసే కానిస్టేబుల్‌ను సాయం అడింది. దీంతో ఇదే అదనుగా భావించిన అతగాడు..ఆమెను సీక్రెట్ ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లి మత్తుమందు ఇచ్చి ఏకంగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.

విషయం  బైట చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడు.  సదరు మహిళ ఎలాగోలా బైటపడి చిత్తూరు ఎస్పీఆఫీస్ కు వెళ్లి తనపై జరిగిన దారుణంపై ఫిర్యాదు చేయగా ఆయన డీఎస్పీకి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై స్పందించిన డీఎస్పీ డేగల ప్రభాకర్.. నిందితులిద్దరిపై కేసు నమోదు చేశామని తెలిపారు. ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

Read more: Smita Sabharwal: స్మితా సబర్వాల్‌కు భారీ గుడ్ న్యూస్.. కాళేశ్వరంకేసుపై తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు..

ఈ ఘటన ఏపీలో ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం తీవ్రంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఒక మహిళ హోంమంత్రిగా ఉన్న రాష్ట్రంలొ అది కూడా పోలీసుల తీరు ఇదేంటని  సోషల్ మీడియాలో రచ్చ మొదలైంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chittoorwoman molested by copAP Crime NewsAP CM chandrababu naiducop raped woman

Trending News