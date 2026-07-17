AP Covid Update 2026: ఏపీలో కరోనా మళ్లీ భయపెడుతోంది. రాష్ట్రంలో నమోదైన 12 కేసుల్లో నలుగురు కోవిడ్ వల్ల మృతి చెందారు. అయితే కోవిడ్ సోకిన వారు ముందే తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జూన్ 26 నుంచి జూలై 16 వరకు నమోదైన 12 కేసుల్లో కడపలో 8 కేసులు ఉండగా, గుంటూరులో 2, విశాఖ మరియు కాకినాడలో ఒక్కో కేసు నమోదైంది. ఐదు నమూనాలను జన్యు విశ్లేషణ కోసం పూణేలోని ఎన్ఐవీకి శాంపిల్స్ పంపించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కేసులు అక్కడక్కడా కొవిడ్ కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎలాంటి క్లస్టర్లు ఏవీ లేవు. ప్రస్తుతం ముగ్గురు ఐసోలేషన్లో ఉండగా, ఇద్దరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ముగ్గురు కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వీర పాండియన్ పేర్కొన్నారు.
దేశంలో కరోనా కారణం ఇదే..
దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే, జూలై 1వ తేదీ నుంచి 339 కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. అందులో కేరళలో అత్యధికంగా 115, కర్ణాటకలో 64, మహారాష్ట్రలో 40, తమిళనాడులో 39 కేసులు నమోదయ్యాయి. భారతదేశంతో పాటు పలు దేశాల్లోనూ కరోనా మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో కరోనా కేసులు నిరంతరంగా నమోదవుతున్నాయి. కోవిడ్-19 కి కారణమయ్యే సార్స్ కోవ్-2 వైరస్ తన రూపాన్ని మార్చుకుంటూ వ్యాప్తి చెందుతోంది. ఇది తీవ్రమైన వ్యాధిని కలిగించకపోయినా, ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. టీ వల్ల లభించే రక్షణ కూడా కాలక్రమేణా తగ్గడం మరో ముఖ్య కారణం. ప్రధానంగా రద్దీ ప్రాంతాలు, పాఠశాలలు, సామాజిక కార్యక్రమాల ద్వారా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతోందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కొవిడ్ వ్యాధి బారిన పడిన రోగులలో ప్రధానంగా రక్తపోటు (హైపర్ టెన్షన్), మధుమేహం (డయాబెటిస్) వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు గమనించారు. జూలై 16వ తేదీ నాటికి ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడినట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఈ వైరస్ కారణంగా మరణించిన నలుగురు వ్యక్తులలో ముగ్గురు కడప జిల్లాకు, ఒకరు కాకినాడకు చెందినవారని తెలిసింది. అదేవిధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి కోవిడ్-19 ఇన్ఫెక్షన్ను జూన్ 26వ తేదీన కడప జిల్లాలో గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 16వ తేదీ మధ్య కాలంలో మరో 11 మంది కొత్తగా ఈ వ్యాధి బారిన పడినట్లు కమిషనర్ వివరించారు. వైరస్ సోకిన వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా పరిచయము ఉన్న మరో ఇద్దరు వ్యక్తులకు కూడా కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందని ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు మొత్తం 67 కోవిడ్-19 పరీక్షలను నిర్వహించగా, అందులో 11 కేసులు పాజిటివ్గా తేలినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇక 12వ కేసును తమిళనాడులోని వెల్లూరులో ఉన్న క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీలో గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం వ్యాధి సోకిన వారిలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఐసోలేషన్లో ఉండగా, మరో ఇద్దరు రోగులు ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నారు. ముగ్గురు రోగులు అనారోగ్యం నుండి పూర్తిగా కోలుకుని ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని వీర పాండియన్ సమాచారాన్ని అందించారు.
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