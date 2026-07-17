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ఏపీలో కొవిడ్ పాజిటివ్‌తో నలుగురు మృతి..12 కేసులు నమోదు.. కడపలోనే అత్యధికంగా 8 కేసులు! కారణం ఇదే..

ఏపీలో మరోసారి కరోనా భయాందోళనలు మొదలయ్యాయి. రాష్ట్రంలో జూన్ 26 నుంచి జూలై 16 మధ్య మొత్తం 12 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శి వీర పాండియన్‌ తెలిపారు. ఇందులో అత్యధికంగా కడపలో 8, గుంటూరులో 2, విశాఖపట్నం, కాకినాడలో ఒక్కో కేసు నమోదైంది.  ఇక నలుగురు కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌తో మృతి చెందారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలిద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:58 AM IST
ఏపీలో కొవిడ్ పాజిటివ్‌తో నలుగురు మృతి..12 కేసులు నమోదు.. కడపలోనే అత్యధికంగా 8 కేసులు! కారణం ఇదే..
Image Credit: AP Covid Update 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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