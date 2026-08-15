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Andhra Pradesh: అరె వావ్.. నంద్యాలలోని పెళ్లి వేడుకలో జాతీయ జెండా ఎగుర వేసిన కొత్త జంట.!.

Couple flag hosted in nandyal: వివాహ వేడుకకు ముందు కొత్త జంట జాతీయ పతాకా విష్కరణ చేశారు. దీంతో పెళ్లికి వచ్చిన వారు సైతం కొత్త జంటతోకలిసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించి తమదేశ భక్తిని చాటుకున్నారు. నంద్యాలలో జరిగిన ఈ పెళ్లి వేడక నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:19 PM IST
Andhra Pradesh: అరె వావ్.. నంద్యాలలోని పెళ్లి వేడుకలో జాతీయ జెండా ఎగుర వేసిన కొత్త జంట.!.
Image Credit: nandyalcoupleflaghosting

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Andhra Pradesh: అరె వావ్.. నంద్యాలలోని పెళ్లి వేడుకలో జాతీయ జెండా ఎగుర వేసిన కొత్త జంట.!.
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