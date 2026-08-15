/Andhra Pradesh: అరె వావ్.. నంద్యాలలోని పెళ్లి వేడుకలో జాతీయ జెండా ఎగుర వేసిన కొత్త జంట.!.

Couple flag hoisted before marriage in nandyal: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ఇండి పెండెన్స్ డే నేేపథ్యంలో మువ్వన్నెల జాతీయ జెండా రెప రెపలాడింది. చిన్నా, పెద్ద తేడా లేకుండా జాతీయ జెండాను ఎగర వేసి తమ దేశ భక్తిని చాటుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ జెండా ఏపీలోని నంద్యాలలో కొత్త జంట వినూత్నంగా తమ పెళ్లి వేడుకను జరుపుకున్నారు. ఇటీవల శ్రావణ మాసం నేపథ్యంలో పెళ్లి మూహుర్తాలు మొదలయ్యాయి.
నంద్యాలలో ఒక జంట తమ పెళ్లికి ముందు ఇండి పెండెన్స్ డే నేపథ్యంలో వివాహానికి వచ్చిన అతిథులు, స్నేహితులతో కలిసి పెళ్లిలోనే జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. అంతే కాకుండా జాతీయ గీతం ఆలపించి మరీ తమ దేశ భక్తిని చాటుకున్నారు.
ఏపీలోని నంద్యాలకు చెందిన నవదంపతులు చైతన్య, వీర శైలజ పెళ్లికి ముందు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. బంధువులతో కలిసి జాతీయ గీతం ఆలపించారు. ఈ క్రమంలో మనదేశంకు స్వాతంత్ర్యం తీసుకొని రావడంలో అమరులైన త్యాగాల్నిగుర్తు చేసుకున్నారు. మరోవైపు తమ పెళ్లిరోజు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కూడా కలిసి రావడం తమకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని కొత్త జంట చైతన్య, వీర శైలజ చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. దేశ ప్రజలందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను కొత్త జంట చైతన్య, వీర శైలజ తెలియజేశారు. ఈపెళ్లి వేడుక ఫోటోలు, వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. పెళ్లి వేడుకలో దేశభక్తిని చాటిన నవదంపతులపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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