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రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు.. ఇప్పటి వరకు 19 నమోదు, జాగ్రత్తలు ఇవే..!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ మరోసారి ముప్పుగా మారుతూ ప్రజలను కలవరపెడుతోంది. ముఖ్యంగా ఓమిక్రోన్ (Omicron RF 0.5) అనే కొత్త వేరియంట్ కారణంగా కరోనా కేసులు రోజురోజుకూ వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 19కి చేరుకుంది. ఈ కేసుల పరంగా చూస్తే కడప జిల్లాలో అత్యధికంగా 8 కేసులు నమోదు కావడం గమనార్హం. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో గుంటూరు, కాకినాడ, మన్యం, వైజాగ్, తూర్పుగోదావరి, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల జిల్లాలలో ఒక్కో కేసుగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ వైరస్ ప్రభావం గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:15 AM IST
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు.. ఇప్పటి వరకు 19 నమోదు, జాగ్రత్తలు ఇవే..!
Image Credit: Covid cases Rising In AP:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు.. ఇప్పటి వరకు 19 నమోదు, జాగ్రత్తలు ఇవే..!
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