/రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు.. ఇప్పటి వరకు 19 నమోదు, జాగ్రత్తలు ఇవే..!

Covid cases Rising In AP: కరోనా వైరస్ మళ్ళీ ప్రజలను బెంబేలెత్తించేలా మారుతోంది. ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓమి క్రోన్ RF.5 వేరియంట్ ప్రభావం వల్ల కేసులు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ కేసులు నమోదవుతున్న క్రమంలో, ఏపీలో కూడా ఒక్కసారిగా కేసుల సంఖ్య పెరగడం ప్రజలలో ఆందోళనను కలిగిస్తోంది. ఇప్పటివరకు నమోదైన 19 కేసులలో అధిక శాతం కడప జిల్లాకు చెందినవి కాగా, ఇతర జిల్లాలైన మన్యం, కాకినాడ, గుంటూరు, వైజాగ్, తూర్పుగోదావరి, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఒక్కో కేసుగా నమోదయ్యాయి. కరోనా వల్ల ఇప్పటివరకు నలుగురు మరణించగా, ముగ్గురు కోలుకున్నారని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రభుత్వం ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంది.
ఈ కొత్త వేరియంట్ కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా, సింగపూర్ వంటి దేశాలలో కూడా తీవ్రమైన బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అదుపులోనే ఉన్నాయని, ఇది అంత ప్రమాదకరం కాదని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు అనవసరంగా ఆందోళన చెందవద్దని, ప్రభుత్వం అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉందని ఆయన సూచించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నమోదైన కేసుల సంఖ్య 19కి చేరుకోవడమే కాకుండా, కరోనాను గుర్తించేందుకు నిర్వహిస్తున్న కోవిడ్ పరీక్షల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగింది.
కరోనా కొత్త వేరియంట్ లక్షణాలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు..
ఏపీలో ప్రస్తుతం విస్తరిస్తున్న ఈ కొత్త వేరియంట్ వల్ల గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జ్వరం, తలనొప్పి, ముక్కు కారడం, తీవ్రమైన అలసట, శరీర నొప్పులు వంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇటువంటి లక్షణాలు మొదటగా కనిపించినా, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం. కరోనా మళ్ళీ విజృంభిస్తున్న ఈ తరుణంలో, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. తరచుగా చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవడం, మాస్క్ ధరించడం తప్పనిసరి చేయాలి. ఒకవేళ మీకు కొద్దిపాటి లక్షణాలు ఉన్నా, ఇతరులకు వ్యాపించకుండా వెంటనే అందరికీ దూరంగా ఉండాలి.
ముఖ్యంగా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రోగనిరోధక శక్తి (Immunity) తక్కువగా ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉంది, అలాగే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం నిరంతరం వైద్య సదుపాయాలను కల్పిస్తూ, ఐసోలేషన్ వార్డులను సిద్ధం చేస్తూ తగిన పరీక్షా ఏర్పాట్లను చేసుకుంటూ అందుబాటులో ఉంది.
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