Crime News: గుంటూరు వైద్య కళాశాలలో ఘోరం..లేడీ డాక్టర్లు, విద్యార్థినుల నగ్న వీడియోలు రికార్డింగ్..నిందితుడు అరెస్టు!

Male Nurse Arrest in Guntur: గుంటూరులోని నగ్న వీడియోల భాగోతం బయటపడింది. స్థానికంగా ఓ వైద్య కళాశాలలో పనిచేస్తున్న ఓ మేల్ నర్సు.. మహిళా వైద్యలు, పీజీ వైద్య విద్యార్థినులు దుస్తులు మార్చుకుంటున్న దృశ్యాలను చాటుగా రికార్డు చేశాడు. ఈ విచారకరమైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దురాగతానికి పాల్పడిన నిందితుడ్ని మంగళవారు పత్తిపాడు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఇదే విషయమైన డీఎస్పీ భానోదయ మీడియాతో మాట్లాడారు. "నెల రోజుల క్రితం ఆసుపత్రిలో మేల్ నర్సుగా చేరిన ఓ వ్యక్తి చేరాడు. ఆపరేషన్ థియేటర్లలో మహిళా వైద్యులు, విద్యార్థినులు దుస్తులు మారుస్తున్నప్పుడు వీడియోలు తీశాడనే ఫిర్యాదు అందింది. దీంతో పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు" అని ఆయన అన్నారు.
పక్కా ఆధారాల కోసం..
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు అతని ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుని, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపినట్లు తెలిసింది. అయితే, ఆ వీడియోలను మహిళా వైద్యులు ఇప్పటికే డిలీట్ చేసినట్లు పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో తేలింది. డిలీట్ అయిన డేటాను తిరిగి పొందేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని డీఎస్పీ తెలిపారు.
నిందితుడి ఫోన్లో ఏకంగా 200 వీడియోలు ఉన్నట్టు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, దీనికి తమ వద్ద ఆధారాలు లేవని డీఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటన వైద్య వర్గాలలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
