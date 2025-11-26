English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Crime News: గుంటూరు వైద్య కళాశాలలో ఘోరం..లేడీ డాక్టర్లు, విద్యార్థినుల నగ్న వీడియోలు రికార్డింగ్..నిందితుడు అరెస్టు!

Crime News: గుంటూరు వైద్య కళాశాలలో ఘోరం..లేడీ డాక్టర్లు, విద్యార్థినుల నగ్న వీడియోలు రికార్డింగ్..నిందితుడు అరెస్టు!

Male Nurse Arrest in Guntur: గుంటూరులోని నగ్న వీడియోల భాగోతం బయటపడింది. స్థానికంగా ఓ వైద్య కళాశాలలో పనిచేస్తున్న ఓ మేల్ నర్సు.. మహిళా వైద్యలు, పీజీ వైద్య విద్యార్థినులు దుస్తులు మార్చుకుంటున్న దృశ్యాలను చాటుగా రికార్డు చేశాడు. ఈ విచారకరమైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:53 AM IST

Trending Photos

Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..
6
dharmendra top movies list
Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..
Palash Muchhal Hospitailzed: స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. ఆస్పత్రిపాలైన కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌.. ఏమైందంటే..?
6
Smriti Mandhana
Palash Muchhal Hospitailzed: స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. ఆస్పత్రిపాలైన కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌.. ఏమైందంటే..?
Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..
7
Wedding Celebrations
Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
6
Gold Price Rise
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
Crime News: గుంటూరు వైద్య కళాశాలలో ఘోరం..లేడీ డాక్టర్లు, విద్యార్థినుల నగ్న వీడియోలు రికార్డింగ్..నిందితుడు అరెస్టు!

Male Nurse Arrest in Guntur: గుంటూరులోని నగ్న వీడియోల భాగోతం బయటపడింది. స్థానికంగా ఓ వైద్య కళాశాలలో పనిచేస్తున్న ఓ మేల్ నర్సు.. మహిళా వైద్యలు, పీజీ వైద్య విద్యార్థినులు దుస్తులు మార్చుకుంటున్న దృశ్యాలను చాటుగా రికార్డు చేశాడు. ఈ విచారకరమైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దురాగతానికి పాల్పడిన నిందితుడ్ని మంగళవారు పత్తిపాడు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇదే విషయమైన డీఎస్పీ భానోదయ మీడియాతో మాట్లాడారు. "నెల రోజుల క్రితం ఆసుపత్రిలో మేల్ నర్సుగా చేరిన ఓ వ్యక్తి చేరాడు. ఆపరేషన్ థియేటర్లలో మహిళా వైద్యులు, విద్యార్థినులు దుస్తులు మారుస్తున్నప్పుడు వీడియోలు తీశాడనే ఫిర్యాదు అందింది. దీంతో పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు" అని ఆయన అన్నారు.

పక్కా ఆధారాల కోసం..
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు అతని ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకుని, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపినట్లు తెలిసింది. అయితే, ఆ వీడియోలను మహిళా వైద్యులు ఇప్పటికే డిలీట్ చేసినట్లు పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో తేలింది. డిలీట్ అయిన డేటాను తిరిగి పొందేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని డీఎస్పీ తెలిపారు.

నిందితుడి ఫోన్‌లో ఏకంగా 200 వీడియోలు ఉన్నట్టు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, దీనికి తమ వద్ద ఆధారాలు లేవని డీఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటన వైద్య వర్గాలలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.

Also Read; EPFO Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..EPFO వడ్డీ రేటు పెంపుదలకు మోదీ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత పెరుగుతుందంటే?

Also Read: Mobile Hang Solution: మీ మొబైల్ త్వరగా హ్యాంగ్ అవుతుందా? ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Male Nurse ArrestGuntur Medical CollegeFemale DoctorsPG StudentsSecret Filming

Trending News