/పెళ్లింట  విషాదం.. నలుగురు దుర్మరణం, పెళ్లికూతురుతోపాటు 8 మందికి తీవ్ర గాయాలు

Cumbum Road Accident: వివాహ వేడుకల సందడితో కళకళలాడుతున్న ఆ ఇంట్లో ప్రస్తుతం చావు మేళం మోగింది. గురువారం అర్ధరాత్రి ఒకటిన్నర గంటల సమయంలో ఆగి ఉన్న ఆటోను లారీ ఢీకొట్టడంతో అందులో ఉన్న నలుగురు మరణించారు. వీరంతా వివాహం ముందు ఆలయ దర్శనానికి వెళ్లినవారు. కంభం ప్రాంతంలో పెళ్లి బృందం వివాహం కోసం గిద్దలూరు బజారుకు చెందిన అంకాలు (22), అలకనంద (18), నగేష్ (18), నాగలక్ష్మి (4)అనే నలుగురు వచ్చారు. వివాహ వేడుకల సందర్భంగా జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ఒక ఆలయానికి వెళ్లే క్రమంలో, ఆటోలో నలుగురు కూర్చుని ఉండగా మరికొందరు రోడ్డుపై పక్కనే నిలబడ్డారు. అదే సమయంలో మదనపల్లి నుంచి తెలంగాణ వైపు వస్తున్న ఒక లారీ హైవేపై ఆగి ఉన్న ఆటోను ఒక్కసారిగా ఢీకొట్టడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
స్థానికుల సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు, క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంలో నాగలక్ష్మి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండటంతో, వైద్యుల సూచన మేరకు మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆమెను మార్కాపురం తీసుకువెళ్తుండగా దారిలోనే మరణించింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, గిద్దలూరులోని నల్లబండ బజారుకు చెందిన ఆవుల వీరక్కకు, కంభంకు చెందిన పాములేటితో శుక్రవారం ఉదయం 9:30 గంటలకు వివాహం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో పెళ్లి బృందం ఆలయ వినాయకుడి వద్ద పెళ్లికూతురుతో కొబ్బరికాయ కొట్టించి పూజలు చేయించడానికి వెళ్ళింది. ఆ సమయంలోనే, హైదరాబాద్కు కొబ్బరి పొట్టు తరలిస్తున్న ఒక లారీ, ఆగి ఉన్న ఆటోను, పక్కనే ఉన్న వారిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదానికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. పెళ్లి జరగాల్సిన ఇంట్లో మరణాలు సంభవించడంతో ఆ కుటుంబం మొత్తం దుఃఖ సంద్రంలో మునిగింది; పెళ్లికూతురు తరపు బంధువులైన నలుగురు మరణించడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
మృతుల్లో క్షతగాత్రుల్లో పెళ్లికూతురు వీరక్క, వీరయ్య, ఓలమ్మ, సంజీవ రాయుడు తదితరులు ఉన్నారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టడమే కాకుండా, ప్రమాదానికి గల కారణాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పంపి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో, పెళ్లి సందడి నెలకొన్న ఆ ఇంట్లో ఇప్పుడు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది.
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