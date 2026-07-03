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పెళ్లింట  విషాదం.. నలుగురు దుర్మరణం, పెళ్లికూతురుతోపాటు 8 మందికి తీవ్ర గాయాలు

పెళ్లింట ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆగి ఉన్న ఆటోను ఒక లారీ ఢీకొనడంతో నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో పెళ్లికూతురుతో సహా మరో ఎనిమిది మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గురువారం అర్ధరాత్రి సుమారు 1:30 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంతో కంభం పట్టణంలో విషాదం నెలకొంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:38 AM IST
పెళ్లింట  విషాదం.. నలుగురు దుర్మరణం, పెళ్లికూతురుతోపాటు 8 మందికి తీవ్ర గాయాలు
Image Credit: Cumbum Road AccidentSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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