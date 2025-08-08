Dhanalakshmi Video: శ్రావణ శోభ.. నోట్ల కట్టలతో ధనలక్ష్మిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు..

Dhanalakshmi Video Watch: శ్రావణమాసం మూడవ శుక్రవారం సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కడియపులంక గ్రామం అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలిగిపోయింది. ధనలక్ష్మిగా అవతరించిన అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తజనం పోటెత్తింది. గత ఐదేళ్లుగా కొనసాగుతు వస్తున్న అరుదైన సంప్రదాయంలో భాగంగా..ఈ ఏడాది కూడా స్థానిక అమ్మవారి ఆలయంలోరి అమ్మవారును నోట్లతో అలకరించారు. సుమారు రూ. 30 లక్షల విలువైన కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించారు. ఈ దృశ్యం చూచేసేందుకు భక్తులు భారీ ఎత్తున ఆలయానికి తరలి వస్తున్నారు.
ఆలయ ప్రాంగణంలో అడుగుపెట్టగానే భక్తులు కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపేలా కనిపించిన దృశ్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆలయ గోడలపైన, మండపంపైన, అమ్మవారి విగ్రహం చుట్టూ, రూపాయి నాణెం నుంచి 500 రూపాయల నోటు వరకు వివిధ రకాల కరెన్సీ నోట్లను బాగా డెకటరేట్ చేశారు. ఈ నోట్లతో పూలమాలలు, తోరణాలు, వివిధ రకాల ఆకృతులు రూపొందించారు. ఇలా డెకరేట్ చేయడం సంప్రదాయంగా వస్తోందని దేవాలయ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
ఈ అద్భుతమైన అలంకరణ చూసి భక్తులు భక్తిపారవశ్యంలో మునిగితేలారు. అమ్మవారిని ఈ రూపంలో దర్శించుకోవడం తమ పూర్వజన్మల పుణ్యఫలంగా భావిస్తున్నామని పలువురు భక్తులు తెలిపారు. ఇలాంటి అలంకరణ ఎప్పుడూ చూడలేదని వారు చెబుతున్నారు. అలాగే సంపద అనేది భగవంతుని దీవెనలతో లభిస్తుందని నమ్మకం కలిగిందని మరికొంతమంది భక్తులు పేర్కొన్నారు.
నోట్లతో అందంగా అమ్మవారిని ఎలా అలంకరించారో చూడండి.. #telugunews #ViralVideos pic.twitter.com/CFePTc5x1J
— ThermAone Thermaraz (@thermaraz) August 8, 2025
గత ఐదేళ్లుగా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. భక్తులు తమ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉంటారు. ఆ డబ్బును ఉపయోగించి ఈ అలంకరణ చేస్తారు. పూజల అనంతరం, ఆ డబ్బును ప్రసాదంగా తిరిగి భక్తులకు పంచుతారని నిర్వహాకులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సంప్రదాయం కడియపులంక గ్రామానికి ఒక ప్రత్యేకతను తెచ్చిపెట్టిందని వారు చెబుతున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook