English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Andhra Pradesh: మరీ ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నారెంట్రా.. దోశ విషయంలో ఏకంగా కత్తి పోట్లు.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Vijayawada Crime news: రాత్రిపూట విజయవాడలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాలనీ దగ్గరున్న వెల్ కమ్ హోటల్ కు అబ్దుల్ కరీం వెళ్లాడు. ఉప్మాదోశ కావాలని అడిగాడు . కానీ వారు ప్లెయిన్ దోశ ఇచ్చారు. ఇది కాస్త వివాదంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 04:00 PM IST
  • దోశ విషయంలో గొడవ..
  • విజయవాడలో కత్తిపోట్లు..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Bank Job: నిరుద్యోగులారా ఇది మీకోసమే..! పరీక్ష లేకుండానే SBI బ్యాంక్‌లో ఉద్యోగాలు.. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Sbi So Recruitment 2025
Bank Job: నిరుద్యోగులారా ఇది మీకోసమే..! పరీక్ష లేకుండానే SBI బ్యాంక్‌లో ఉద్యోగాలు.. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Andhra Pradesh: మరీ ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నారెంట్రా.. దోశ విషయంలో ఏకంగా కత్తి పోట్లు.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Customer attacked with knife by hotel staff in Vijayawada: ఇటీవల కాలంలో జనాలు ప్రతి చిన్న విషయాల్ని కూడా పెద్దది చేసుకుంటున్నారు. ప్రతిదానికి వాదులాడు కోవడం, గోడవలు చేయ్యడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొంత మంది అయితే ఆవేశంలో నోటికొచ్చినట్లు తిట్టడం, చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విజయవాడలో జరిగిన షాకింగ్ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 విజయవాడ లోని  వైఎస్సార్ కాలనీ సర్కిల్‌లోని వెల్‌కమ్ హోటల్‌లో ఈ ఘటనచోటు చేసుకుంది. శనివారం రాత్రి వెల్‌కమ్ హోటల్‌కు టిఫిన్ కోసం అబ్దుల్ కరీం అనే కస్టమర్ వెళ్లాడు. అతను ఉప్మా దోశ పార్సిల్ కావాలని ఆర్డర్ చేశాడు. వారు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. బిల్ పే చేసి ఇంటికి వెళ్లాడు.

అక్కడ చూడగా.. అది ప్లెయిన్ దోశ ఉంది. మరల హోటల్ కువచ్చి ప్లెయిన్ దోశ ఇచ్చారని ప్రశ్నించాడు. దీంతో హోటల్ సిబ్బంది సీరియస్ అయ్యారు.  వీరి మధ్య మాటామాట పెరగింది. అది గొడవకు దారితీసింది.  సహనం కోల్పోయిన హోటల్ సిబ్బంది అబ్దుల్ కరీంపై కత్తితో దాడి చేశారు.  మెడ భాగంలో కత్తితో దాడులు చేశారు.

Read more: Hyderabad Yoga Teacher Honey Trap: మహిళల వలపు వల.. యోగా గురువు విల విల.. హైదరాబాద్ లో వెలుగులోకి షాకింగ్ ఘటన..

తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో అక్కడి వాళ్లు వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు . వైద్యులు చికిత్స చేసి అతనికి కుట్లు వేశారు. దీంతో పెద్ద ప్రాణాపాయం తప్పింది.ఈ ఘటనపై బాధితుడి బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఇంత చిన్న విషయానికి కత్తిపోట్లు ఏంటని అందరు షాక్ అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

VijayawadaDosa ArgumentsHotel StaffAndhra PradeshVijayawada Crime news

Trending News