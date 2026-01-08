Cyclone: సంక్రాంతి ముందే తుఫాను.. బలపడుతున్న వాయుగుండం, ఈ జిల్లాలకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌..!

AP Cyclone Alert: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో బలపడుతున్న వాయుగుండం నేపథ్యంలో రెండు రోజుల పాటు నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయి. తీవ్ర వాయుగుండం తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో అధికారులు కాకినాడ, మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం, వైజాగ్, గంగావరం పోర్టులకు ఒకటో నెంబర్ తుఫాను హెచ్చరిక కూడా జారీ చేసింది.
ఇక సంక్రాంతి ముంగిట చలి తీవ్రత పెరుగుతున్న సందర్భంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వాయుగుండం గండం కూడా పొంచి ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని భూమధ్యరేఖకు అతి సమీపంలో తీవ్ర అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది ఈరోజు వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది శ్రీలంక, తమిళనాడుకు అతి చేరువలో ఉంది. వాయుగుండం ప్రభావంతో శని, ఆదివారాల్లో నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కాకినాడ పోర్టు, గంగవరం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం, విశాఖపట్నం ప్రాంతాల్లో ఒకటో నెంబర్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
సంక్రాంతి ముందు వాయుగుండం బలపడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పై ఎక్కువ ప్రమాదం చూపే అవకాశం ఉంది. తమిళనాడు వ్యాప్తంగా కూడా మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇక శనివారం నాటికి రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే రెండు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోయే అవకాశం పొంది. చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వాయుగుండం వల్ల పొగమంచు ప్రభావం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే చలి వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అయితే వాయుగుండం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాలపై పెద్ద ప్రభావం ఉండదు కానీ చలి వల్ల కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
చలి తీవ్రత వల్ల బయటికి వచ్చే ముందు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. స్వెటర్లు, మఫ్లర్లు లేనిదే బయటికి రాకూడదు. ప్రధానంగా వృద్ధులు, పిల్లలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. గర్భిణీలు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు వైద్యుల ప్రకారం కేవలం వేడి చేసే నీటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆహారం కూడా వేడివేడిగా వండుకొని తినాలని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
