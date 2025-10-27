Montha Cyclone Centers: కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో జరిపిన మీడియా సమావేశంలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా..కలెక్టర్ మాట్లాడారు. ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్. ఇలక్కియా, పోలీసు కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖర్ బాబు తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు. తుపానుతో చెట్లు.. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోవడం..రోడ్లు దెబ్బతినడం, నీరు నిలిచిపోవడం వంటి పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి, ఆ ప్రాంతాలను గుర్తించామన్నారు. అవసరమైన చోట్ల యంత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచి అప్రమత్తంగా కాపలా ఉన్నామని వివరించారు.
జిల్లాలో ప్రమాదకరంగా భావించిన సుమారు 175 హోర్డింగ్స్ను పూర్తిగా తొలగించారు. ప్రమాదకర భవనాలుగా గుర్తించిన 30 చోట్ల ప్రజలను అక్కడి నుంచి తరలించటానికి చర్యలు తీసుకున్నారు. వరద ముంపు ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో నివసించే పౌరులను నిలువలేని సమయంలో వెంటనే తరలించేందుకు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో కలిపి మొత్తం 189 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధంగా ఉంచారు. ఈ కేంద్రాల్లో అవసరమైన సిబ్బంది, సరఫరాలు అందుబాటులో ఉంటాయని కలెక్టర్ తెలిపారు.
వైద్య సిబ్బంది కూడా పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నారని, గర్భిణీ స్త్రీలు, పెద్దలు, తక్షణ చికిత్స అవసరమైన వారికి సమీప ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి గ్రామం..మండల స్థాయిలో విపత్తు స్పందన బృందాలు పని చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
వ్యవసాయంలో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు కలెక్టర్ చెప్పారు. వరి, పత్తి పంటలకు నష్టం లేకుండా రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు కోత వాయిదా వేయాలని రైతులను సూచించారని చెప్పారు. ఇప్పటికే కోసిన పంటలను సురక్షితంగా ఉంచేందుకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో సహాయం అందిస్తున్నట్లు వివరించారు.
24x7 కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లు
జిల్లాలోని పరిస్థితిని నిరంతరంగా పర్యవేక్షించేందుకు కలెక్టరేట్లో ప్రత్యేక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. అవసరం ఉన్నవారు ఈ నంబర్కు 91549 70454 కాల్ చేసి సమాచారం పొందవచ్చు. ప్రజలు అపోహలను నమ్మకుండా అధికారుల చెప్పిన సమాచారాన్నే విశ్వసించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఎక్కడైనా సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే ఈ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు, తక్షణమే సిబ్బంది చేరుకొని సహాయం అందిస్తారని చెప్పారు.
అగ్నిమాపక, విద్యుత్, ఆరోగ్యం, ఇరిగేషన్, వ్యవసాయం, రేవెన్యూ వంటి శాఖల అధికారులు 24 గంటలు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా అధికారులు ఒకే సమన్వయంతో ప్రజల భద్రత కోసం పనిచేస్తున్నారని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు.
