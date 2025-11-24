Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న 'సెన్యార్' తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

Cyclone Senyar Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వచ్చే వారం తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకటించింది. మలక్కా జలసంధి, దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం మీదుగా ఇది తరలి వస్తుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో అండమాన్, నికోబార్ దీవుల్లో ప్రస్తుతం బలమైన ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపానుకు 'సెన్యార్' అనే నామకరణం చేశారు.
సెన్యార్ తుఫాను ఎప్పుడు తీరాన్ని తాకుతుంది?
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంపై ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఇప్పుడు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోకి కదిలింది. రాబోయే వారంలో ఇది వాయుగుండంగా మారుతుందని, ఆపై మరింత బలపడుతుందని IMD తెలిపింది. నవంబర్ 26న పశ్చిమ-వాయువ్య దిశలో కదులుతూ సెన్యార్ తుపానుగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ తుపాను ఎటుగా పయనిస్తుందనే విషయంపై స్పష్టత లేదని IMD అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి అండమాన్, నికోబార్ దీవులకు భారీ వర్ష హెచ్చరిక (24 గంటల్లో 105–204 మి.మీ) వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. మంగళవారం వరకు అక్కడ వర్షం కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
సెన్యార్ తుఫాను ఎప్పుడు తీరాన్ని తాకుతుంది?
నవంబర్ 26 తర్వాత సెన్యార్ తుపాను ఎటుగా పయనిస్తుందనే దానిపై అర్థం చేసుకునేందుకు వాతావరణ నిపుణులు వివిధ సూచన నమూనాలను అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి.. ఈ వ్యవస్థ వారాంతంలో బంగాళాఖాతం మీదుగా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది పూర్తి తుపానుగా మారిన తర్వాత మాత్రమే తీరం దాటే ఖచ్చితమైన ప్రదేశం, సమయం తెలుస్తుంది.
ఈ సెన్యార్ తుపాను తమిళనాడు-ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకుతుందా లేదా ఒడిశా లేదా బంగ్లాదేశ్ వైపు ఉత్తరం వైపు మళ్లుతుందా అని చెప్పడానికి ఇంకా చాలా టైమ్ పడుతుందని IMD తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం బలమైన తుపానుగా మారిన తర్వాత మాత్రమే దాని దిశ స్పష్టంగా తెలుస్తుందని అధికారులు అన్నారు. అయితే తుపాను నేపథ్యంలో తూర్పు తీరం వెంబడి ఉన్న జిల్లాలో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
ఏ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి?
నవంబర్ 23 నుండి అండమాన్, నికోబార్ దీవులు ఎక్కువగా భారీ వర్షాలకు ప్రభావం అవుతాయని తెలుస్తోంది. అలాగే నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లో అల్పపీడనం ఈ దీవులకు దగ్గరగా కదులుతుండగా.. నికోబార్ దీవుల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు (24 గంటల్లో 105–204 మి.మీ) కురిసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అదే విధంగా గాలి వేగం గంటకు 35–45 కి.మీ.కు చేరుకుంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం వరకు బలమైన గాలులు గంటకు 55 కి.మీ. వరకు వీచగా.. నవంబర్ 25న, గాలులు గంటకు 65 కి.మీ. వరకు వీచే అవకాశం ఉంది.
