English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న సెన్యార్ తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న 'సెన్యార్' తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

Cyclone Senyar Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వచ్చే వారం తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకటించింది. మలక్కా జలసంధి, దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం మీదుగా ఇది తరలి వస్తుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:56 PM IST

Trending Photos

Hero Romance With Sister: చెల్లెలి వరుస అయిన ఆమెతో ఆన్ స్క్రీన్ రొమానస్ చేసిన టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్..
7
Hero Romance With Sister
Hero Romance With Sister: చెల్లెలి వరుస అయిన ఆమెతో ఆన్ స్క్రీన్ రొమానస్ చేసిన టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్..
School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!
5
holiday
School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!
WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?
5
WPL 2026
WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?
King Cobra Vs Common Cobra: కోబ్రా Vs కింగ్ కోబ్రా ఈ తేడా తెలుసా..! దేనిలో విషం ఎక్కువంటే..
8
King Cobra Vs Common Cobra
King Cobra Vs Common Cobra: కోబ్రా Vs కింగ్ కోబ్రా ఈ తేడా తెలుసా..! దేనిలో విషం ఎక్కువంటే..
Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న 'సెన్యార్' తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

Cyclone Senyar Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వచ్చే వారం తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకటించింది. మలక్కా జలసంధి, దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం మీదుగా ఇది తరలి వస్తుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో అండమాన్, నికోబార్ దీవుల్లో ప్రస్తుతం బలమైన ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపానుకు 'సెన్యార్' అనే నామకరణం చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

సెన్యార్ తుఫాను ఎప్పుడు తీరాన్ని తాకుతుంది?
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంపై ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఇప్పుడు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోకి కదిలింది. రాబోయే వారంలో ఇది వాయుగుండంగా మారుతుందని, ఆపై మరింత బలపడుతుందని IMD తెలిపింది. నవంబర్ 26న పశ్చిమ-వాయువ్య దిశలో కదులుతూ సెన్యార్ తుపానుగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ తుపాను ఎటుగా పయనిస్తుందనే విషయంపై స్పష్టత లేదని IMD అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి అండమాన్, నికోబార్ దీవులకు భారీ వర్ష హెచ్చరిక (24 గంటల్లో 105–204 మి.మీ) వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. మంగళవారం వరకు అక్కడ వర్షం కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
Also Read: TTD Ghee Scam: తిరుమల కొండపై ఘోరం..కల్తీ చేసిన నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూల తయారీ..భక్తులు తిన్నారు కూడా!

సెన్యార్ తుఫాను ఎప్పుడు తీరాన్ని తాకుతుంది?
నవంబర్ 26 తర్వాత సెన్యార్ తుపాను ఎటుగా పయనిస్తుందనే దానిపై అర్థం చేసుకునేందుకు వాతావరణ నిపుణులు వివిధ సూచన నమూనాలను అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి.. ఈ వ్యవస్థ వారాంతంలో బంగాళాఖాతం మీదుగా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది పూర్తి తుపానుగా మారిన తర్వాత మాత్రమే తీరం దాటే ఖచ్చితమైన ప్రదేశం, సమయం తెలుస్తుంది.

ఈ సెన్యార్ తుపాను తమిళనాడు-ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకుతుందా లేదా ఒడిశా లేదా బంగ్లాదేశ్ వైపు ఉత్తరం వైపు మళ్లుతుందా అని చెప్పడానికి ఇంకా చాలా టైమ్ పడుతుందని IMD తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం బలమైన తుపానుగా మారిన తర్వాత మాత్రమే దాని దిశ స్పష్టంగా తెలుస్తుందని అధికారులు అన్నారు. అయితే తుపాను నేపథ్యంలో తూర్పు తీరం వెంబడి ఉన్న జిల్లాలో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. 

ఏ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి?
నవంబర్ 23 నుండి అండమాన్, నికోబార్ దీవులు ఎక్కువగా భారీ వర్షాలకు ప్రభావం అవుతాయని తెలుస్తోంది. అలాగే నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లో అల్పపీడనం ఈ దీవులకు దగ్గరగా కదులుతుండగా.. నికోబార్ దీవుల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు (24 గంటల్లో 105–204 మి.మీ) కురిసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అదే విధంగా గాలి వేగం గంటకు 35–45 కి.మీ.కు చేరుకుంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం వరకు బలమైన గాలులు గంటకు 55 కి.మీ. వరకు వీచగా.. నవంబర్ 25న, గాలులు గంటకు 65 కి.మీ. వరకు వీచే అవకాశం ఉంది.

ALso Read: India ODI Captain: టీమ్ఇండియాకు కొత్త కెప్టెన్..బుమ్రాకు విశ్రాంతి..కోహ్లీ టీమ్‌లో ఉన్నాడా లేదా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Cyclone Senyar latest updateCyclone SenyarIMD forecast Cyclone SenyarCyclone Senyar trackCyclone Senyar landfall date

Trending News