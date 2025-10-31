English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Cyclone Time: తుపానులు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలలోనే ఎందుకు ఏర్పడతాయి.. అసలు కారణాలు ఇవేనా..

Cyclone Time: తుపానులు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలలోనే ఎందుకు ఏర్పడతాయి.. అసలు కారణాలు ఇవేనా..

Cyclone Time:తీవ్ర తుపాన్లు ఎక్కువగా వర్షాకాలం ముగిసి శీతాకాలం ప్రారంభమైన తర్వాత వస్తుంటాయి. తుపాన్లు  అక్టోబరు, నవంబరుల్లోనే తెలుగు రాష్ట్రాలపై విరుచుకుపడుతున్నాయి. తాజాగా మొంథా తీవ్ర తుపాను ఈ క్రమంలో వచ్చింది.  ఇక వచ్చే నెల 4న బంగాళాఖాతంలోని  అండమాన్‌ ప్రాంతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 04:51 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: భయం నుంచి శాంతి వైపు.. ట్రంప్-జిన్ పింగ్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో 15వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
9
Gold price fall 2025
Gold Rate: భయం నుంచి శాంతి వైపు.. ట్రంప్-జిన్ పింగ్ తీసుకున్న ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో 15వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Prabhas Vs Allu Arjun: ప్రభాస్ vs అల్లు అర్జున్.. ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువ..? ఈ హీరోల నెట్‌వర్త్ విన్నాక ఫ్యాన్స్ షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
5
Prabhas Vs Allu Arjun Net Worth
Prabhas Vs Allu Arjun: ప్రభాస్ vs అల్లు అర్జున్.. ఎవరి ఆస్తులు ఎక్కువ..? ఈ హీరోల నెట్‌వర్త్ విన్నాక ఫ్యాన్స్ షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Venus Transit 2025: తులసి వివాహం రోజే శుక్రుడు సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!
5
Venus Transit
Venus Transit 2025: తులసి వివాహం రోజే శుక్రుడు సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!
Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో నల్లవస్త్రాలనే ఎందుకు ధరిస్తారు.. !
6
Ayyappa Swamy
Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో నల్లవస్త్రాలనే ఎందుకు ధరిస్తారు.. !
Cyclone Time: తుపానులు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలలోనే ఎందుకు ఏర్పడతాయి.. అసలు కారణాలు ఇవేనా..

Cyclone Time: వాతావరణ గణాంకాల ప్రకారం.. 1970 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో ఇంతవరకు 31 తీవ్ర తుపాన్లు ఏపీలో తీరాన్ని తాకితే వాటిలో 23 అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లోనే ఏర్పడ్డాయి. వీటిలో 9 అక్టోబరు నెలలో 14 నవంబరు నెలల్లో సంభవించాయి. జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబరు వరకూ కురిసే భారీవర్షాలతో వచ్చే వరదలు, నదుల నుంచి వచ్చే మంచినీరు బంగాళాఖాతంలోని ఉప్పునీటితో అధికంగా కలవడం వల్ల సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు వస్తాయి. నిరంతరం ప్రవహించే  నదుల నుంచి పెద్దఎత్తున మంచినీరు బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంటుంది. సాధారణంగా ఏడాది పొడవునా అన్ని సీజన్లలో సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో ఏర్పడే వ్యత్యాసాలతో అల్పపీడనాలు ఏర్పడి వాయుగుండాలు, తుపాన్లుగా మారతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ అక్టోబరు, నవంబరుల్లో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు తీవ్ర వాయుగుండాలు, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా రూపాంతరం చెందడం వల్ల పెనుగాలులు వీచి.. కుంభవృష్టి కురిసి నష్టాలు అధికంగా ఉంటున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్త లు చెబుతున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలకు.. పసిఫిక్, అట్లాంటిక్‌ మహా సముద్రాలపై గాలుల్లో ఏర్పడే అస్థిరతతో సంబంధం ఉంది. ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా ఖండాల మధ్య అట్లాంటిక్‌ మహాసముద్రంపై గాలుల్లో అస్థిరత అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభావం ఇటు హిందూ మహాసముద్రం, అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంపైనా కనిపిస్తుంది. 

వర్షాకాలంలో నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల దక్షిణ భారతదేశంలో విస్థారంగా  వర్షాలు కురుస్తాయి. సెప్టెంబరు 3వ వారం నుంచి వీటి ఉపసంహరణ ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబరు రెండోవారం నుంచి ఈశాన్య రుతుపవనాలతో అటు తమిళనాడు, ఇటు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణల్లో వర్షాలు కురుస్తుంటాయి. ఈశాన్య రుతుపవనాల సమయంలోనే తూర్పు గాలుల్లో అస్థిరత అధికంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాల తీవ్రత పెరిగి తీవ్ర వాయుగుండాలు, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా మారుతున్నాయి.

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

cyclonescyclones cyclonelargest cyclonebiggest cyclonehow do cyclones form

Trending News