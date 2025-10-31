Cyclone Time: తుపానులు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలలోనే ఎందుకు ఏర్పడతాయి.. అసలు కారణాలు ఇవేనా..

Cyclone Time: వాతావరణ గణాంకాల ప్రకారం.. 1970 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో ఇంతవరకు 31 తీవ్ర తుపాన్లు ఏపీలో తీరాన్ని తాకితే వాటిలో 23 అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లోనే ఏర్పడ్డాయి. వీటిలో 9 అక్టోబరు నెలలో 14 నవంబరు నెలల్లో సంభవించాయి. జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకూ కురిసే భారీవర్షాలతో వచ్చే వరదలు, నదుల నుంచి వచ్చే మంచినీరు బంగాళాఖాతంలోని ఉప్పునీటితో అధికంగా కలవడం వల్ల సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు వస్తాయి. నిరంతరం ప్రవహించే నదుల నుంచి పెద్దఎత్తున మంచినీరు బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంటుంది. సాధారణంగా ఏడాది పొడవునా అన్ని సీజన్లలో సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో ఏర్పడే వ్యత్యాసాలతో అల్పపీడనాలు ఏర్పడి వాయుగుండాలు, తుపాన్లుగా మారతాయి.
కానీ అక్టోబరు, నవంబరుల్లో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు తీవ్ర వాయుగుండాలు, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా రూపాంతరం చెందడం వల్ల పెనుగాలులు వీచి.. కుంభవృష్టి కురిసి నష్టాలు అధికంగా ఉంటున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్త లు చెబుతున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలకు.. పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహా సముద్రాలపై గాలుల్లో ఏర్పడే అస్థిరతతో సంబంధం ఉంది. ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా ఖండాల మధ్య అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంపై గాలుల్లో అస్థిరత అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభావం ఇటు హిందూ మహాసముద్రం, అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంపైనా కనిపిస్తుంది.
వర్షాకాలంలో నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల దక్షిణ భారతదేశంలో విస్థారంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. సెప్టెంబరు 3వ వారం నుంచి వీటి ఉపసంహరణ ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబరు రెండోవారం నుంచి ఈశాన్య రుతుపవనాలతో అటు తమిళనాడు, ఇటు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణల్లో వర్షాలు కురుస్తుంటాయి. ఈశాన్య రుతుపవనాల సమయంలోనే తూర్పు గాలుల్లో అస్థిరత అధికంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాల తీవ్రత పెరిగి తీవ్ర వాయుగుండాలు, అతి తీవ్ర తుపాన్లుగా మారుతున్నాయి.
