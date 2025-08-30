Nellore Politics: పదేళ్లు ఎమ్మెల్యేగా దోచుకున్నా సరిపోలేదా? టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

Kavali Politics: 'పదేళ్లుగా ఎమ్మెల్యేగా దోచుకున్నది సరిపోలేదా? ధన దాహం తీరలేదా ప్రతాప్ రెడ్డి?' అని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి నిలదీశారు. తననును హతమార్చందుకే రౌడీలతో కత్తులు పంపించావు అని మండిపడ్డారు. 'మీ ప్రభుత్వంలో ధ్వంసం చేసిన పైలాన్ అప్పటి కేసు ఇప్పుడు వెలికితీశాం. తప్పు చేశారు కాబట్టి శిక్షణ అనుభవించారు. ఎమ్మెల్యేగా నేను ఏడాది పాలనలోనే ప్రజల మన్ననలు పోందామని కోపమా?' అని ప్రశ్నించారు. 'ఒక్క కేసు లేని నిప్పు నేను. 16 కేసులలో జైలుకు పోయి వచ్చిన దొంగలు మీరు. ఖబడ్దార్ కాకాణి, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి. మీ బాగోతం మాకు తెలుసు' అని కావలి ఎమ్మెల్యే దగుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చేసిన విమర్శలు, ఆరోపణలపై శనివారం ముసునూరులోని టీడీపీ కార్యాలయంలో కావలి ఎమ్మెల్యే దగుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. ఐదు రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కావలి ప్రజలు అందరు గమనిస్తున్నారు. ఎన్నో ఆర్థిక నేరాలు చేసి మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి కావలి ప్రజల సొత్తు దోచుకుంటే దానిని ఎక్కడ వెలికితీస్తానని భయంతో నన్ను హతమార్చాలనుకున్నది నిజం' అని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 'ఏడాదిలోనే కావలిలో రూ.250 కోట్లు అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని.. ప్రజల్లో తాను ఉనికి కోల్పోతాననే భయంతో రౌడీలతో అన్నవరం క్వారీలో నన్ను హతమార్చాలనుకున్నారు' అని వెల్లడించారు.
'16 కేసుల్లో జైలుకు పోయి వచ్చినా కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి పతివ్రత లాగా ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడి మమ్మల్ని విమర్శించడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. కావలిపై దాడి చేయాలని కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, కారుమూరు నాగేశ్వరరావు 100 కారులలో రౌడీలతో రావాలని చూడడం దుర్మార్గపు చర్య' అని ఎమ్మెల్యే దగుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. 'ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మీ విద్యా సంస్థల్లో జరుగుతున్న అవినీతి భాగోతాలు అన్నీ తెలుసు. అవి బయటపెట్టాల్సి వస్తుంది' అని హెచ్చరించారు. 'మాజీ ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి కాలేజీ, స్కూలు, కల్యాణ మండపం, ఇల్లులో జరిగిన అవినీతిని నేను చూపిస్తా. తర్వాత నేనే అన్నవరం క్వారీకి తీసుకువెళ్లి మీకు నా ఫైలు తీసి చూపిస్తా' అని కావలి ఎమ్మెల్యే దగుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి సవాల్ చేశారు. ఇప్పటికైనా తప్పు తెలుసుకుని అవినీతి చేసిన ప్రతాప్ రెడ్డి లొంగిపోయి శిక్ష అనుభవించాలని సూచించారు.
