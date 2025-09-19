Dasara Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు పొడిగింపు.. అక్టోబర్ 3 పైన కూడా..!

Dasara Holidays in Telugu States : మరికొద్ది రోజులలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు స్కూల్ లకు కాలేజీలకు రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఏపీ ప్రభుత్వం ఈనెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చింది. మూడవ తేదీ తిరిగి ఓపెన్ చేయాలని సూచించారు.
తెలంగాణలో స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు ఈనెల 21 నుంచి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. కానీ వీటి పైన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సైతం దసరా సెలవులను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇందులో భాగంగా ఈనెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు సెలవులను ప్రకటించింది ఏపీ ప్రభుత్వం. 3వ తేదీ కాలేజీ, స్కూల్స్ అన్ని రీఓపెన్ చేస్తామని తెలిపారు. అయితే పండుగ రెండవ తేదీ కావడం చేత దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు ,బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లిన విద్యార్థులు ఆ మరుసటి రోజు ఎలా వస్తారు అంటూ విద్యార్థి సంఘాలు కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాయి. కనీసం 4వ తేదీ వరకైనా సెలవులు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయం పైన ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా అభ్యర్థన తెలియజేయడంతో ఎమ్మెల్సీలు .. మంత్రి నారా లోకేష్ కు వివరించారు.
దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులను మరో రెండు రోజులు పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా ప్రకటనతో సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు దసరా సెలవులు ఇస్తున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. దీంతో ఇప్పుడు 11 రోజులపాటు దసరా సెలవులు రాబోతున్నాయి. తెలంగాణ స్కూళ్లలో మాత్రం ఈ నెల 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవులు ఇచ్చాయి ఇందులో ఎలాంటి మార్పులు లేవన్నట్లుగా తెలుస్తుంది.
