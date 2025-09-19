English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dasara Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు పొడిగింపు.. అక్టోబర్ 3 పైన కూడా..!

Dasara Holidays Extension : తాజాగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , తెలంగాణలో ప్రకటించిన దసరా సెలవులను పెంచాలి అని విద్యార్థి సంఘాలు తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అక్టోబర్ రెండు వరకు సెలవులు ఉండగా.. ఆ తర్వాత కూడా సెలవులు ఇవ్వాలి అన్న డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. మరి ఆ డిమాండ్.. గురించి ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుంది అనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 19, 2025, 06:17 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Dasara Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు పొడిగింపు.. అక్టోబర్ 3 పైన కూడా..!

Dasara Holidays in Telugu States : మరికొద్ది రోజులలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో దసరా సెలవులు స్కూల్ లకు కాలేజీలకు రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఏపీ ప్రభుత్వం ఈనెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చింది. మూడవ తేదీ తిరిగి ఓపెన్ చేయాలని సూచించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణలో స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు ఈనెల 21 నుంచి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. కానీ వీటి పైన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సైతం దసరా సెలవులను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

ఇందులో భాగంగా ఈనెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు సెలవులను ప్రకటించింది ఏపీ ప్రభుత్వం. 3వ తేదీ కాలేజీ,  స్కూల్స్ అన్ని రీఓపెన్ చేస్తామని తెలిపారు. అయితే పండుగ రెండవ తేదీ కావడం చేత దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు ,బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లిన విద్యార్థులు ఆ మరుసటి రోజు ఎలా వస్తారు అంటూ విద్యార్థి సంఘాలు కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాయి. కనీసం 4వ తేదీ వరకైనా సెలవులు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయం పైన ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా అభ్యర్థన తెలియజేయడంతో ఎమ్మెల్సీలు .. మంత్రి నారా లోకేష్ కు వివరించారు. 

దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులను మరో రెండు రోజులు పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా ప్రకటనతో సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు దసరా సెలవులు ఇస్తున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. దీంతో ఇప్పుడు 11 రోజులపాటు దసరా సెలవులు రాబోతున్నాయి. తెలంగాణ స్కూళ్లలో మాత్రం ఈ నెల 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవులు ఇచ్చాయి ఇందులో ఎలాంటి మార్పులు లేవన్నట్లుగా తెలుస్తుంది.

Read more:  దీపావళి ముందే రైతులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. అక్టోబర్‌ 18న పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడుత నిధుల విడుదల? 

Read more:  విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. సీబీఎస్‌ఈ 10, 12 పరీక్షలకు నేటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రారంభం..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Dasara Holidays ExtensionDasara Holidays in APDasara Holidays in Telanganaschool holidays 2025AP Dasara Holidays

Trending News